Orbán ako Kossuth, Soros ako Habsburg

Bolo ich veľa, bude ich dosť? Maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi sa tri týždne pred parlamentnými voľbami podarilo dostať do ulíc možno viac ako stotisíc stúpencov.

Prieskumy sľubujú vládnej strane Fidesz jednoznačné víťazstvo, už tretie v poradí. Séria korupčných škandálov Orbánovych spojencov a blízkych príbuzných by však Fidesz mohla pripraviť o vytúženú ústavnú väčšinu, pomocou ktorej v minulosti podľa jeho kritikov podkopal základy demokracie a právneho štátu v Maďarsku.

Orbán prehovoril pred budovou parlamentu k masám, ktoré na oslavy 170. výročia protihabsburskej revolúcie pozvážali do Budapešti stovky autobusov z celej krajiny. Podporiť ho prišli aj tisíce Poliakov, pre ktorých radikálne konzervatívne združenia blízke varšavskej vláde už tradične vypravujú 15. marca do maďarskej metropoly špeciálne vlaky.

V bojovne ladenom prejave, v ktorom hojne používal symboliku revolučného roku 1848, sa Orbán pod obrím nápisom „Maďarsko nadovšetko“ štylizoval do úlohy Lajosa Kossutha, keď volal Maďarov do rozhodujúcej bitky na obranu vlasti. Do role Habsburgovcov obsadil finančníka Georgea Sorosa s ním sponzorovanými mimovládnymi organizáciami a namiesto cisárskej Viedni hrozil úniovému Bruselu.

„Najväčšia bitka je pred nami, a to práve teraz,“ burcoval poslucháčov. „Chcú nám vziať krajinu. Nie jedným škrtnutím pera, ako pred sto rokmi v Trianone, ale aby sme ju za niekoľko desaťročí sami odovzdali cudzincom, prišelcom z iných svetadielov, ktorí si nevážia nás, naše zákony ani kultúru. Chcú, aby sme tu odteraz žili nie my a naši potomkovia, ale niekto iný. Vonkajšie sily a ich domáci prisluhovači nám to chcú nanútiť,“ použil svoju obľúbenú kartu strašenia záplavou migrantov.

Seba Orbán vykreslil ako ochrancu „miliónov národne cítiacich Maďarov“ proti „globalistickým elitám“. „Nerobme si ilúzie, tento boj musíme zviesť nie s málokrvnými opozičnými stranami, ale s medzinárodnou ríšou, ktorú zosobňuje meno Georgea Sorosa,“ vyhlásil. Odporcov Fideszu maďarský premiér varoval, že „po voľbách budú musieť skladať morálne, politické i právne účty“, na čo podľa neho teraz nie čas. Zrejme tým narážal na pripravovaný balík zákonov nazvaný Stop Soros, ktorý Fidesz už predložil do parlamentu, ale jeho prijatie odložil na neskôr. „V minulosti sme vždy napokon premohli sultánových Turkov, rakúskych labancov, sovietskych súdruhov a teraz pošleme domov aj Gyuri bácsiho sieť,“ familiárne spomenul amerického filantropa maďarsko-židovského pôvodu, z dotácií ktorého on i viacerí ďalší lídri Fideszu v mladosti študovali na elitných západných univerzitách.

V najväčší národný sviatok zavolali do ulíc svojich stúpencov aj opozičné strany. Radikálne nacionalistický Jobbik, socialisti, liberáli či zelení však veľkosťou svojich mítingov nemohli Fideszu konkurovať. Najviac ľudí, podľa odhadov od 5– do 10-tisíc, vylákala do svojho sprievodu recesistická Strana maďarského dvojchvostého psa, ktorá sa po prvý raz chystá zabojovať o poslanecké heslá.

Jej rečníci si uťahovali z najnovšieho škandálu jedného z lídrov Fideszu Lajosa Kósu, o ktorom vysvitlo, že sa záhadnému investorovi podujal pomôcť pri umiestnení 4,35 miliardy eur do štátnych dlhopisov, za čo Kósova matka mala dostať ako dar 2,6 milióna eur. (Minister Kósa nepoprel autentickosť zverejnenej dohody, ale bránil sa tým, že z nej napokon nič nebolo, lebo sa stal obeťou podvodu.) Účastníci „dvojchvostého“ pochodu si doberali aj Orbánovho zaťa, ktorého firma sa podľa zistenia Bruselu dopustila závažných nezrovnalostí v projektoch verejného osvetlenia financovaných z peňazí EÚ. „Viktor, sme tvoji zaťovia,“ napísal na jednom z transparentov jeho autor, ktorý z hesla Orbánových stúpencov „Viktor, sme s tebou“ pozmenil jediné písmenko.

Humor strany dvojchvostého psa pre portál Index.hu pochválil aj bývalý maďarský prezident László Sólyom. „Musím však povedať, že Fideszu sa darí lepšie,“ poznamenal exprezident. A dodal: „Ubrániť krajinu pred neexistujúcim nepriateľom, to by ani psia strana nevymyslela.“