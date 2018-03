Zahraničná tlač si všíma Ficov odchod: Chaos dosiahol vrchol, Slováci sa s vraždami nevyrovnajú

Reakcie zahraničných médií na vyvrcholenie politickej krízy na Slovensku. Autor: The Telegraph, Die Welt, Luzerner Zeitung, CNBC, idnes.cz / screenshot

Podľa americkej televíznej stanice CNBC politický chaos v krajine odchodom šéfa kabinetu dosiahol vrchol. Slovensku predpovedá zahraničná tlač poľský scenár aj predčasné voľby. Krehké prímerie si všíma ruský denník Kommersant, podľa ktorého sa nová vláda dlho neudrží a bude nevýrazná.

Predčasné parlamentné voľby, v ktorých sa rozhodne o Ficovom osude, sa dajú očakávať ešte tento rok, myslí si denník. Podľa webu britského denníka The Telegraph sa slovenská vláda zatiaľ zachránila, avšak Slováci sa s prvou vraždou novinára v krajine v blízkej dobe nevyrovnajú.

To sa tiež ukáže počas ďalších protestov, ktoré sa na Slovensku budú konať. O tom, že Ficov odchod dokáže situáciu upokojiť, pochybuje aj švajčiarsky denník Luzerner Zeitung. „Slováci majú pocit, že sa cez noc ocitli v mafiánskom štáte,“ píše v komentári. „Nový začiatok vyzerá inak,“ komentuje vývoj u nás nemecký denník Die Welt.

Ficova bábka

Fico si podľa neho chce zachovať kontrolu, preto presadil do čela budúcej vlády člena svojej strany Smer. „Ľud by mu ale mohol jeho plány skrížiť,“ poznamenáva denník. Kľúčovou je teraz podľa neho otázka, či bude Slovákom Ficov odchod stačiť.

„Nechajú sa ľudia týmto krokom uspať? Alebo ich do ulíc Bratislavy a mnohých ďalších slovenských miest opäť vyjdú desaťtisíce?“ pýta sa nemecký denník s odkazom na dnes plánované demonštrácie. Médiá si tiež všímajú Ficove snahy zachovať si v krajine svoj vplyv a v osobe Petra Pellegriniho, ktorý by sa mal stať novým predsedom vlády, vidí „Ficovu bábku“.

Poľský scenár v Bratislave

Podľa Luzerner Zeitung by Pellegriniho prípadný nástup do čela vlády príliš nezmenil. „Fico zostane šéfom Smeru a bude naďalej v pozadí ťahať za nitky,“ napísal švajčiarsky denník. Podľa webu Tagesschau, ktorý je spravodajskou reláciou nemeckej verejnoprávnej stanice ARD, Slovensku hrozí poľský scenár. Fico by totiž mohol rovnako ako predseda poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski ovplyvňovať dianie ako šedá eminencia z pozadia.

Rakúsky denník Der Standard uvádza, že hoci vydáva premiér svoj odchod za obeť v prospech stability krajiny, pochvalu si predseda Smeru nezaslúži. „Tvárou v tvár aktuálnemu vývoju by mohlo mnoho občanov vychvaľovanie terajšej koalície ako záruky stability považovať za zlý vtip,“ napísal Der Standard. Podľa denníka by sa malo na Slovensku začať uvažovať o predčasných voľbách ako o reálnej možnosti, „namiesto toho, aby sa len maľoval čert chaosu na stenu“.