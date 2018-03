Markus Söder nahradil Horsta Seehofera a stal sa novým bavorským premiérom

Zvolenie Södera nie je prekvapením, CSU má v bavorskom sneme absolútnu väčšinu. Hlas rodákovi z Norimbergu dalo nakoniec 99 poslancov, 64 bolo proti a štyria sa hlasovania zdržali. Doterajší bavorský minister financií Söder nahradil Horsta Seehofera, ktorý stál na čele Bavorska od roku 2008.

Seehofer vo funkcii skončil v utorok o polnoci, od stredy je v novej vláde kancelárky Angely Merkelovej ministrom vnútra. Za jeden z úspechov počas desiatich rokov v premiérskom kresle Seehofer v pondelok označil výrazné zlepšenie vzťahov Bavorska s Českou republikou.

Post predsedu bavorskej vlády ale Seehofer neopustil dobrovoľne. Tlak na jeho odchod začal postupne silnieť po prepade CSU v minuloročných parlamentných voľbách v Nemecku. Tvárou v tvár bavorským voľbám, ktoré sa budú konať 14. októbra, sa politici nakoniec dohodli, že Söder bude premiérom a Seehofer zostane predsedom strany.

Ako bude ich spolupráca fungovať, nie je jasné. Obaja politici dlhodobo príliš dobré vzťahy nemajú, agentúra DPA napísala, že obaja sú „alfa samci“.

Podľa aktuálneho prieskumu verejnej mienky by sa výmena premiéra mohla CSU v októbrových bavorských krajinských voľbách vyplatiť. Oproti februárovému prieskumu by teraz získala o dva percentuálne body viac, a dosiahla tak na 41,4 percenta hlasov. Ani to by však nestačilo na absolútnu väčšinu v bavorskom sneme a CSU by sa musela poobzerať po koaličnom partnerovi. V roku 2013 v krajinských voľbách získala 47,7 percenta hlasov.