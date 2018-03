Svet si vyjasňuje: Odstúpil slovinský či slovenský premiér?

Len pár hodín po tom, čo Robert Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu, sa totiž pre rovnaký krok rozhodol aj slovinský premiér Miro Cerar. „Slovinský premiér tiež odstupuje, aby zabránil mýleniu si Slovenska so Slovinskom,“ objavili sa vtipy na twitteri.

Zmätok pri oboch správach mali aj v niektorých spravodajských agentúrach. Fínska agentúra STT, ktorá si obe krajiny poplietla, musela podľa portálu Politico vydať aj opravu.

Portál britskej BBC sa rozhodol situáciu objasniť. „Slovenský premiér Robert Fico odchádza pre škandál po vražde investigatívneho novinára, ktorý sa zaoberal vládnou korupciou. Slovinský líder Miro Cerar – úplne nezávisle – odstúpil po rozhodnutí súdu, ktorý zvrátil veľký železničný projekt,“ vysvetľovala BBC.

Obe krajiny si už od ich vzniku v 90. rokoch mnohí mýlia, pripomenula BBC. Na twitteri sa bežne nájdu informácie o tom, že terajšia manželka amerického prezidenta Melania Trumpová má slovenský pôvod. Melania sa však narodila v slovinskom meste Sevnica, ale zmätok v tomto prípade súvisí aj s tým, že bývalá Trumpova žena Ivana zas pochádza z Československa.

Slovensko a Slovinsko si však nezamieňajú len bežní ľudia. Vlani na majstrovstvách sveta v hokeji v Nemecku mnohých Slovákov pobúrilo, keď sa namiesto slovenskej hymny hrala slovinská. Slovinskému prezidentovi Milanovi Kučanovi zas v roku 2002 pri vítaní na letisku v rumunskej Bukurešti hrali slovenskú hymnu.

Obe krajiny si pletú aj politici. George Bush v roku 1999, ešte vo funkcii texaského guvernéra, privítal vtedajšieho premiéra Janeza Drnovšeka ako „lídra Slovenska“. V Taliansku, ktoré so Slovinskom susedí, by si obe krajiny nemuseli mýliť, aj tak v roku 2003 vtedajší taliansky premiér Silvio Berlusconi vítal na tlačovej konferencii Antona Ropa ako slovenského premiéra.

O zamieňaní si Slovenska a Slovinska kolujú už mýty. Jedným z najpopulárnejších je podľa BBC ten, že raz do mesiaca sa stretávajú zástupcovia ambasád oboch krajín vo Washingtone, aby si vymenili poštu, ktorá prišla na adresu tej druhej. Nie je to vraj celkom pravda, ale podľa BBC korene tohto mýtu sú v poznámke nemenovaného slovinského veľvyslanca v Európe, ktorý o takýchto výmenách pošty hovoril v roku 2004 pre New York Times.

Pre cudzincov naozaj nie je ľahké rozlíšiť Slovensko a Slovinsko. Obe krajiny majú nielen podobné názvy, a to aj v angličtine, ale aj podobné vlajky, štátne znaky i históriu. Ešte aj názov ich rodných jazykov je podľa BBC ťažko odlíšiteľný – slovenčina a slovenščina. Ale nie sú susedia, upozorňuje svojich čitateľov britský portál, ktorý vysvetľuje, ako tieto dva slovanské štáty v 90. rokoch vznikli.

Pre odvážnych, ktorí si trúfajú nájsť rozdiely medzi Slovenskom a Slovinskom, dala BBC odkaz aj na portál Politico. Ten totiž pripravil špeciálny kvíz s otázkami typu, ktorá vlajka je slovenská, ktorá Trumpová je Slovinka, ale napríklad aj to, či je po slovensky sir alebo syr. Do zisťovania, či čitatelia postrehli, že Slovinci krízu riešia predčasnými voľbami, kým Slováci prostou výmenou premiéra, sa však už Politico nepustilo.