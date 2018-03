Johnsonove tvrdé slová: Putin útok na Skripaľa nariadil osobne

Slová Borisa Johnsona na adresu Vladimira Putina sú zatiaľ najostrejším výrokom z Londýna po otrave Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v juhoanglickom meste Salisbury. "Domnievame sa, že je nanajvýš pravdepodobné, že to bolo Putinovo rozhodnutie použiť nervovú látku na uliciach Spojeného kráľovstva, na uliciach Európy, po prvý raz od druhej svetovej vojny,“ vyhlásil britský minister.

Oboch otrávených našli 4. marca bezvládne ležať v parku. V nemocnici sa nachádzajú stále v kritickom stave.

Moskva od začiatku popiera zodpovednosť za ťažké ublíženie Skripaľovi a jeho dcére. V podobnom duchu reagoval na Johnsona hovorca Kremľa: "Je to šokujúce a neodpustiteľné porušenie diplomatickej slušnosti,“ povedal Dmitrij Peskov.

Skripaľa s Julijou otrávili nervovoparalytickou látkou Novičok, ktorú vyvinuli v niekdajšom Sovietskom zväze. Moskva dosiaľ nedokázala objasniť, ako by sa chemická zbraň mohla dostať do rúk niekomu nepovolanému, a preto Briti smerujú vážne podozrenie práve na ruské štátne orgány. Londýn rozhodol o vyhostení 23 ruských diplomatov, Moskva sľúbila nešpecifikovanú odvetu, ale zatiaľ k nej nepristúpila. „Odpovieme obdobným spôsobom,“ podotkol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, čím naznačil, že Moskva zrejme nariadi viacerým britským diplomatom, aby opustili krajinu.

Bývalý dvojitý agent Skripaľ začal pracovať pre Britov, keď pôsobil na ambasáde v Španielsku. Vyzradil napríklad mnohé mená príslušníkov ruskej vojenskej rozviedky, ktorá ho zamestnávala. Podľa novín The Times za každé stretnutie s predstaviteľmi britskej tajnej služby dostával 5-tisíc až 6-tisíc amerických dolárov. Rusi ho neskôr odhalili ako dvojitého agenta, potom odsúdili, ale nakoniec odišiel do Británie v rámci výmeny zatknutých agentov medzi Londýnom a Moskvou.

Johnson avizoval, že prípad otravy nastolí na rokovaní šéfov diplomacie členských štátov EÚ. Zídu sa na pravidelnom stretnutí v pondelok. Kauzou sa má zaoberať potom koncom pracovného týždňa summit lídrov únie. „Existuje vejár možností, ktoré zvažujeme,“ poznamenal Johnson o možných protiopatreniach európskeho bloku krajín. „Summit bude dôležitý moment, kde sa dajú očakávať nejaké závery,“ dodal.

Názor britskej vlády, že prsty v otrave má Rusko, podporujú hlavní spojenci Londýna. O stope vedúcej do Moskvy hovoria USA, Nemecko aj Francúzsko. „Nevidím žiadnu inú presvedčivú možnosť,“ zopakovala nemecká kancelárka Angela Merkelová.

O posune vo vyšetrovaní informoval denník The Telegraph. S odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že vražedná látka bola umiestnená do batožiny Julije Skripaľovej pred odletom z Moskvy do Londýna, kam odcestovala 3. marca. „Kriminalisti pracujú s verziou, že Novičok jej niekto vložil do oblečenia alebo kozmetiky, prípadne do nejakého daru, ktorý otec rozbalil vo svojom dome v Salisbury,“ uviedol The Telegraph.