Írska ministerka: Chráňme novinárov a slobodu prejavu

"Ideálny scenár by bol, keby brexit nebol. Ale musíme sa vyrovnať s tým, že to tak nie je. Najlepší výsledok by preto boli čo najužšie vzťahy medzi EÚ a Britániou,“ povedala pre Pravdu írska ministerka pre európske záležitosti Helen McEnteeová, ktorá navštívila Slovensko. Podľa nej brexit ohrozuje Veľkopiatkovú mierovú dohodu o Severnom Írsku. "Vidíme pokrok na britskej strane, hýbeme sa v niektorých oblastiach,“ pripomína však McEnteeová.

Zmenilo sa vnímanie Slovenska v Európskej únii po vražde Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a po obvineniach z možného zneužívania eurofondov, do ktorého mohla byť zapojená talianska mafia?

Nemyslím si to. Nebolo by správne, keby som to komentovala. Stalo sa niečo, k čomu nemalo dôjsť. Neznamená to však, že sa pohľad na krajinu mení. Je potrebné sústrediť sa na to, aby sa niečo podobné nestalo opäť. Takéto tragické veci sa dejú. Videli sme to nedávno na Malte a mali sme prípady zavraždených novinárov aj v Írsku, hoci to bolo už dávno. Prioritou bolo, aby sme prijali opatrenia, ktoré by chránili novinárov a slobodu prejavu. V tomto zmysle aj vyjadrujeme solidaritu Slovensku.

Prípad sa môže týkať korupcie v súvislosti s eurofondmi. Predpokladáte, že vyšetrovanie prinesie nejaké zmeny týkajúce sa Slovenska?

Viaceré členské štáty riešia výzvy a ťažkosti, ktoré sú možno v protiklade s princípmi právneho štátu, európskych hodnôt, slobody prejavu a médií. Európska komisia (EK) a inštitúcie sa tým zaoberajú, ak existujú takéto problémy v členských štátoch. Samozrejme, chceme, aby krajiny EÚ boli schopné vyrovnať sa s týmito ťažkosťami, aby rešpektovali základné hodnoty, ktoré sú v súlade aj s ich vlastnou legislatívou a so systémom vlády. Nejde o to, aby sme na niekoho ukazovali prstom a obviňovali ho. Cieľom je spolupráca, aby sme dosiahli, že každý členský štát je bezpečný a drží sa hodnôt únie.

Ak hovoríte o snahe neukazovať prstom, EÚ rieši prípad Poľska za zasahovanie do systému justície, ktorý by mohol viesť až k odobratiu hlasovacích práv Varšave. Aký je k tomu postoj Írska?

Vyzývame na kontakty zúčastnených strán a dialóg. Jednoznačne sme privítali, že po novom roku k tomu došlo. Teraz musíme počkať na vývoj. Dialóg je dôležitý, ale potrebujeme aj vidieť výsledok. EK zdôraznila, že má viaceré vážne obavy a nemôžeme ich ignorovať. Ale, ako hovorím, nejde o ukazovanie prstom, o trestanie členského štátu, ale o spoluprácu, ktorá prinesie zlepšenie situácie.

Írsko teraz teda nepreferuje hlasovanie o Poľsku v Rade EÚ?

Podporujeme komunikáciu, ale s výsledkom. Musíme mať nejaký budúci výhľad, ako sa to skončí. Takže čakáme, s čím príde EK. Možno už na budúci týždeň či v apríli.

Je to skôr otázka justície, ale je tu prípad írskeho súdu, ktorý odmietol vyhostiť poľského občana pre pochybnosti o právnom štáte v jeho krajine. Bude to mať vplyv na rozhodovanie v rámci EÚ o Varšave?

Nemôžem komentovať rozhodnutie súdneho systému v Írsku. Čo sa týka Poľska, hľadáme riešenia v rokovaniach medzi EK a Varšavou.

Čo očakávate od summitu Európskej únie na budúci týždeň v súvislosti s útokom nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v Británii? Aj v rámci zachovania vzťahov s Londýnom v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky po brexite.

Neviem presne odpovedať, ako zareaguje Európska rada. Írsko odsúdilo útok. Je to znamenie, že ako sa blížime k brexitu, musíme diskutovať, čo môžeme urobiť spolu v oblasti bezpečnosti. Je to súčasť širšieho nastavenia budúcich vzťahov. Z britskej a írskej, ale aj perspektívy ďalších členských štátov, je to však niečo, v čom sa chceme pohnúť dopredu.

Aký by bol ideálny brexit pre Írsko?

Ideálny scenár by bol, keby brexit nebol. Ale musíme sa vyrovnať s tým, že to tak nie je. Najlepší výsledok by preto boli čo najužšie vzťahy medzi EÚ a Britániou. Spojené kráľovstvo bolo desaťročia dôležitým hráčom a zásadne ovplyvňovalo politiku únie. Jeho odchod vytvára veľké výzvy a hrozby. Brexit ekonomicky a politicky ovplyvní Írsko viac ako iné krajiny. S Britániou sme súčasťou medzinárodnej dohody, ktorá zabezpečila mier v Severnom Írsku. Nechceme, aby bola nejakým spôsobom ovplyvnená. Chceme, aby mal brexit na ľudí čo najmenší dosah. Čo sa týka všetkých oblastí, ako sú práva občanov či finančné vyrovnanie, ide o to, aby sme mali právne záväzný dokument. Je dôležité to špecifikovať. Spolupracujeme s vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok.

Je Veľkopiatková mierová dohoda o Severnom v Írsku ohrozená?

Brexit ju ohrozuje. Írsko a Británia sú členmi EÚ. Znamená to, že nemáme na ostrove Írsko hranice. Bežné ľudské životy na juhu a severe sú prepojené. Bolo náročné dosiahnuť mierovú dohodu. Musíme zabezpečiť, aby ju obe strany rešpektovali. Brexit je vážna hrozba. Ešte na konci minulého roka sme preto trvali, že musíme mať záložný plán v prípade, že by nedošlo k dohode medzi EÚ a Britániou. Musíme chrániť mierovú dohodou. V podstate by išlo o to, že na ostrove Írsko by zostalo medzi severom a juhom plné prepojenie v oblastiach, ktoré sú spojené s jednotným trhom EÚ a colnou úniou, a v tých, ktoré sa týkajú spolupráce oboch strán v súvislosti s mierovou dohodou.

Je to možné dosiahnuť, ak Británia jednoducho odíde z EÚ?

Pred dvoma týždňami premiérka Mayová načrtla viac detailov, ako si predstavuje budúce vzťahy. Musíme ďalej komunikovať, robíme to my, robí to Barnier. Ak je v tom ochotná pokračovať aj Británia, pohneme sa vpred.

Koncom roka sme sa na tom zhodli, súhlasila s tým britská vláda. Ak nebude možné dosiahnuť dohodu, ktorá by zabránila vytvoreniu hraníc v rámci ostrova Írsko, prejdeme na záložné opatrenia, aby sme chránili mierovú dohodu. S tým zainteresované strany vyslovili súhlas. Je dôležité, aby to bola súčasť právne záväzného dokumentu. Ale chcem povedať, že to nie je nami preferovaný scenár. Chceli by sme nové nastavenie vzťahov s Britániou, vrátane dohody o voľnom obchode. Tak by sme našli riešenie na naše problémy. Ale ešte tam nie sme. Čakáme na viac návrhov z britskej strany. Ale my tiež postupujeme v predstave o našich budúcich vzťahoch a budeme schopní dohodnúť sa na tom na budúci týždeň či v apríli.

Z Londýna často zaznieva, že EÚ by mala byť v prístupe k rokovaniam flexibilnejšia, pragmatickejšia a vyskytla sa aj kritika Barniera. Ako to vnímate?

Michel Barnier robí skvelú prácu. Reprezentuje všetkých 27 členských štátov veľmi čestne a spravodlivo. Čo sa týka flexibility, tak si je potrebné uvedomiť, ako je za desaťročia prepojená Británia s EÚ legislatívou, ktorá chráni aj jej občanov. Brexit bude mať dosah na ľudí, na ich životy, na ich prácu. Ak to správne nevyriešime, bolo by to riziko. Nemyslím si, že by ho britská vláda chcela podstúpiť, a my sa mu určite chceme vyhnúť. Musíme spolupracovať pri hľadaní východísk. Budem dobré, ak tomu dôjde čo najrýchlejšie, ale berúc do úvahy, ako sme prepojení, neexistuje jednoduché riešenie. Vidíme pokrok na britskej strane, hýbeme sa v niektorých oblastiach. Napríklad v otázke prechodnej doby po brexite, s čím najprv Spojené kráľovstvo nesúhlasilo. Pred dvoma týždňami premiérka Mayová načrtla viac detailov, ako si predstavuje budúce vzťahy. Musíme ďalej komunikovať, robíme to my, robí to Barnier. Ak je v tom ochotná pokračovať aj Británia, pohneme sa vpred.