Klimkin: EÚ by mala zvážiť sankcie voči exkancelárovi Schröderovi

„Je dôležité, aby boli sankcie nielen proti členom ruskej vlády a ruským štátnym podnikom, ale aj proti tým, ktorí v zahraničí presadzujú Putinove projekty,“ vyhlásil Klimkin pre pondelkové vydanie nemeckého denníka Bild. „Gerhard Schröder je pre Putina celosvetovo najdôležitejším lobistom. Malo by sa preto preskúmať, ako v tomto prípade môže konať EÚ.“

Schröder (SPD) po odchode z postu spolkového kancelára v roku 2005 pôsobí v podniku Nord Stream, ktorý plánuje plynovod vedúci z Ruska cez Baltské more priamo do Nemecka, pripomína agentúra DPA. Väčšinovým vlastníkom spoločnosti je ruský energetický koncern Gazprom. Kyjev projekt ostro kritizuje, pretože by Rusku umožnil vyvážať zemný plyn priamo do západnej Európy bez toho, aby k nemu mala prístup Ukrajina ako tranzitná krajina. V roku 2017 zvolili Schrödera za šéfa dozornej rady ruského energetického koncernu Rosnefť.

Zahraničnopolitický expert nemeckej CDU Elmar Brok pre Bild povedal, že je „škandálom, že niekdajší spolkový kancelár teraz (zastupuje) záujmy Putina“. „A je pozoruhodné, že to doteraz zostalo ešte aj bez dôsledkov vo verejnej diskusii,“ dodal. Aj poslanec nemeckých zelených Cem Özdemir kritizoval, že Schröder „sa zmenil na Putinovho propagandistu“, a vyhlásil: „Kto si zarezervuje Schrödera, musí vedieť, že dostane hlásnu trúbu Putina.“