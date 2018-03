Republikáni varovali Trumpa, aby Muellera neprepúšťal

Republikánski senátori varovali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby osobitného vyšetrovateľa FBI Roberta Muellera neprepúšťal. Prezident má podľa nich Muellerov tím, ktorý pátra po stopách ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016, nechať robiť jeho prácu. Informovala o tom agentúra Reuters. Trumpov právnik Ty Cobb uviedol, že Trump prepustenie Muellera nezvažuje.

Trump vo víkendových tweetoch zopakoval, že medzi jeho tímom a Ruskom nedošlo počas prezidentskej kampane k „žiadnej tajnej dohode“ a Muellerovo vyšetrovanie označil za „hon na čarodejnice“. Muellerov tím je podľa Trumpa politicky zaujatý. „Prečo je v Muellerovom tíme 13 kovaných demokratov, z ktorých niektorí sú stúpencami klamárskej Hillary (Clintonovej), a prečo tam nie sú žiadni republikáni?“ spýtal sa Trump v jednom z tweetov. Spravodajský server BBC pripomína, že sám Mueller je republikán.

„Špeciálny vyšetrovateľ Mueller svojej krajine slúži so cťou a bezúhonne. Je dôležité, aby mohol dôkladne prešetriť ruské ovplyvňovanie (prezidentských) volieb v roku 2016, a to bez obmedzenia,“ napísal na twitteri vplyvný republikánsky senátor John McCain.

Ďalší republikán, Lindsey Graham, v podobnom duchu uviedol, že Muellerovo vyšetrovanie by malo bez zásahov pokračovať a že veľa republikánov je toho istého názoru. „Ak sa o to (prepustiť Muellera) pokúsi (Trump), bude to koniec jeho prezidentovania, pretože Američania sú národom, kde vládne právny poriadok,“ varoval Graham.

Republikánsky senátor Jeff Flake, ktorý Trumpa sústavne ostro kritizuje, televíznej stanici CNN povedal, že posledný prezidentov komentár znie, ako by si pripravoval pôdu pre Muellerovo prepustenie. „Nejde mi do hlavy, prečo Biely dom vyvíja taký tlak – jediné čo mi dáva zmysel, je, že sa veľmi bojí toho, čo by mohlo (z vyšetrovania) vyjsť najavo,“ povedal.

Hovorca republikánskeho predsedu Snemovne reprezentantov Paula Ryana povedala, že Muellerovi a jeho tímu by sa nemalo brániť vo výkone ich práce. Vodca demokratov v Senáte Charles Schumer Trumpa obvinil z pokusu vyšetrovanie „vykoľajiť“.

„V reakcii na špekulácie médií … Biely dom znovu potvrdzuje, že prezident nemá v úmysle osobitného vyšetrovateľa (Muellera) prepustiť ani túto možnosť s nikým nepreberá,“ uviedol v nedeľu Trumpov právnik Ty Cobb.

Americký prezident v tweetoch tiež napadol bývalého zástupcu riaditeľa FBI Andrewa McCabea, ktorý bol prepustený v piatok, a bývalého šéfa FBI Jamesa Comeyho, ktorého Trump vyhodil vlani.

McCabe odovzdal Muellerovi svoje zápisky z rozhovorov s Trumpom; americký prezident ich však vyhlásil za „falošné“. Dotknuté zápisky by mohli podporiť tvrdenie, že americký prezident sa pokúšal brániť výkonu spravodlivosti, napísala BBC.