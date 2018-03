Prezidentské voľby v Rusku boli politickou fraškou, vyhlásil Porošenko

Rusi chystajú osobitné vyhlásenie, ktoré sa týka Ukrajiny

Horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, pripravuje osobitné vyhlásenie, ktoré sa týka situácie na Ukrajine, kde v nedeľu ruským občanom nebolo umožnené dostať sa do volebných miestností zriadených pre voľby ruského prezidenta.

Ako pripomenula agentúra TASS, ukrajinskí nacionalisti už 8. marca upozornili, že v deň ruských volieb budú brániť ruským občanov v prístupe do volebných miestností zriadených v ruských diplomatických zastupiteľstvách na území Ukrajiny.

Podľa TASS-u ruským voličov v prístupe do volebných miestností v nedeľu bránili nielen nacionalistickí aktivisti, ale aj polícia. Do volebných miestností púšťali jedine osoby so štatútom diplomata. Radovým ruským občanom žijúcim na Ukrajine to neumožnili, konštatoval TASS.

Hovorkyňa Rady federácie Valentina Matvijenková predtým uviedla, Rada federácie sa v tejto veci obráti aj na Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalšie medzinárodné organizácie.