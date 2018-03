Donald Trump chce zaviesť trest smrti pre drogových priekupníkov

Americký prezident Donald Trump chce v rámci dlho avizovaného pritvrdenia v boji s drogovou epidémiou zaviesť trest smrti pre priekupníkov. Oznámil to počas cesty do štátu New Hampshire, ktorý sa s nárastom úmrtí spôsobených opiátmi vyrovnáva veľmi ťažko. Okrem návrhu, ktorý má iba neveľkú podporu zákonodarcov a vyvolal kritiku expertov, chce Trump tiež znížiť počet opiátov viazaných na lekársky predpis.