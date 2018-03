Abbás nazval amerického veľvyslanca psím synom

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v pondelok nazval amerického veľvyslanca Davida Friedmana v Izraeli psím synom, ktorý má väzby na izraelských osadníkov. Urobil tak v prejave, v ktorom kritizoval rozhodnutie USA presťahovať svoju ambasádu do Jeruzalema a americké škrty peňazí určených prostredníctvom OSN na pomoc palestínskym utečencom. Biely dom vo vyhlásení podľa agentúry Reuters označil Abbásov komentár o Friedmanovi za vysoko nevhodný.

„Psí syn hovorí, že stavia na svojej pôde? Je osadník a jeho rodina sú osadníci a je veľvyslancom USA v Tel Avive. Čo od neho môžeme čakať?“ povedal Abbás v ostrom prejave proti USA.

Spojené štáty napriek rozhorčeniu Palestínčanov presunú svoje veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema na 70. výročie založenia štátu Izrael, ktoré pripadá na 14. mája. Týmto krokom USA uznávajú Jeruzalem za hlavné izraelské mesto, hoci štatút Jeruzalema je naďalej nevyriešený. Východnú časť mesta ako svoju metropolu budúceho štátu totiž žiadajú Palestínčania.

Abbás tiež vopred odmietol mierový plán pre Blízky východ, ktorý pripravuje administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Abbása je Trumpova vláda nespravodlivo naklonená Izraelu.

Friedman na hanlivé Abbasove výroky reagoval počas konferencie o antisemitizme v Jeruzaleme. Prítomným povedal, že Abbasova reakciou bolo to, že ho označil za psieho syna. „Antisemitizmus, alebo politická debata? Posudzovať to nebudem, nechám to na vás,“ povedal Friedman.