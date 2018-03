Skončí Putin ako neformálny národný vodca?

Na prvý pohľad to znie skutočne čudne, keď štátnika, ktorý je pri moci od januára 2000 a voliči mu len pred chvíľou predĺžili mandát až do roku 2024, niekto obťažuje záujmom o jeho plány do nedozernej budúcnosti za horizontom funkčného obdobia. Mnohým z tých vyše 56 miliónov Rusov, ktorí v nedeľu Putina volili, však radosť z jeho triumfu kalí neistota, či ho ešte niekedy budú môcť voliť. Ústava totiž umožňuje šéfovi Kremľa vykonávať iba dva mandáty za sebou. A čo potom? Znepokojenie Rusov je o to väčšie, že mnohí sa stotožnili s okrídleným výrokom Viačeslava Volodina, šéfa dolnej komory parlamentu, že „Putin je Rusko a Rusko je Putin a bez Putina nie je ani Rusko“.

Prechodné obdobie sa neosvedčilo

Podobnému problému Putin čelil už na jar v roku 2008. Vtedy ho vyriešil tak, že na jedno funkčné obdobie sa uspokojil s postom premiéra, a po tejto pauze si s Dmitrijom Medvedevom, ktorý ho v Kremli lojálne zastúpil, vymenili kreslá. Tento model by mohol zopakovať aj v roku 2024. Zrejme s ním kalkuloval aj novinár, ktorý sa v nedeľu v noci zaujímal, či by Putin vo svojich 77 rokoch po šesťročnej pauze bol ochotný znovu sa uchádzať o post hlavy štátu. Jörg Forbrig, expert na východnú Európu z German Marshall Fund, však nové interregnum s náhradníkom nepovažuje za pravdepodobný variant vzhľadom na neblahé skúsenosti z konca Medvedevovho pôsobenia v Kremli, keď Ruskom otriasali najmasovejšie protesty od začiatku Putinovej éry. „Putin sa poučil, že výsledkom prechodného obdobia bola vážna destabilizácia, ktorú prekonal len tým, že sa opätovne pevne chopil moci,“ povedal Forbrig pre Pravdu.

Doživotný vodca

Druhou možnosťou by bola novela ústavy, ktorá by, podobne ako tento mesiac v Číne, zrušila obmedzenie počtu funkčných období pre hlavu štátu. Putin v nedeľu poznamenal, že predbežne sa nerozhodol pre zmenu ústavy, a Gennady Rudkevich, odborník na medzinárodné vzťahy z Georgijskej vysokej školy, je mu to ochotný veriť. „Je príliš skoro na úvahy o tom, aké budú Putinove plány po roku 2024. Nie som si istý, či to v tejto chvíli vie on sám. Všeličo sa ešte medzičasom môže udiať. Zmena ústavy by však nemala byť problém,“ povedal Rudkevich pre Pravdu.

Forbrig však nepredpokladá, že by Putin raz dobrovoľne opustil prezidentský úrad. „Putin dlhodobo budoval systém, v ktorom celá elita, jej vplyv i príjmy závisia od vzťahu k nemu. Ak by sa táto ústredná postava vytratila, celý systém by upadol do neistoty, vzájomných konfliktov a chaosu,“ predpovedá expert, podľa ktorého táto personalizácia absolútnej moci ešte zosilnela v posledných rokoch, keď Putin vo svojom okolí nahradil mnohých svojich rovesníkov mladšími podriadenými, ktorí sú mu bezmedzne oddaní. Svoje postavenie národného vodcu, ktorý stojí nad všetkými inštitúciami, Putin zvýraznil aj tým, že na rozdiel od minulosti sa o zvolenie neuchádzal vo farbách vládnej strany Jednotné Rusko, ale ako nezávislý kandidát. „Štátna propaganda Putinovi vybudovala taký silný kult osobnosti, že mnohí Rusi úprimne veria, že ich osud závisí od neho jediného,“ poznamenáva Forbrig. Podľa neho aj „sám Putin, ako mnoho iných vodcov, nielen autokratov, ale aj demokraticky zvolených, čím dlhšie je pri moci, tým viac je presvedčený o svojej vlastnej nenahraditeľnosti“.

Hľadanie nástupcu

Ak Putin nechce vládnuť do neskorej staroby, skôr či neskôr si bude musieť hľadať nástupcu. Mitchell Orenstein, expert na východnú Európu z Pensylvánskej univerzity, nevylučuje možnosť, že to spraví podobne ako jeho predchodca Boris Jeľcin. „Putin sa ku koncu svojho funkčného obdobia môže stiahnuť do úzadia a odovzdať žezlo korunnému princovi, ktorý mu, tak ako kedysi on Jeľcinovi, poskytne záruky bezpečnosti, beztrestnosti a nedotknuteľnosti majetku. Je pravdepodobné, že Putin sa popri tom bude snažiť zostať šedou eminenciou ruskej politiky, aj keby mal popoťahovať nitkami spoza scény, ako to robil v čase Medvedevovho prezidentského obdobia,“ povedal Orenstein pre Pravdu.

Andrej Kolesnikov, analytik Moskovského Carnegieho centra, tiež predpokladá, že Putin po prípadnom odchode z Kremľa sa pokúsi zostať národným lídrom Ruska. „Na riešení ,problému 2024' začne pracovať niekedy v polovici svojho nastupujúceho funkčného obdobia. Všetky možnosti zostávajú otvorené – od zmeny ústavy až po odchod do dôchodku. Pravda, do výslužby sa Putin stiahne jedine vtedy, ak nájde dôveryhodného nástupcu a vybuduje pre seba záchrannú sieť, pričom by si rád zachoval neformálny vplyv ako národný vodca na spôsob iránskeho ajatolláha,“ predpokladá ruský expert.