EÚ žiada od Ruska odpovede o útoku na Skripaľa

Na zasadnutí Rady pre zahraničné vzťahy Slovensko zastupoval štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok. "Európska únia jednoznačne odsudzuje útok na Sergeja a Juliu Skripaľovcov, po ktorom je vážne chorý aj policajt. Týmto nezodpovedným a nezákonným činom boli ohrozené životy mnohých občanov. EÚ berie extrémne vážne závery vlády Spojeného kráľovstva, že je vysoko pravdepodobné, že zodpovedná je Ruská federácia,“ uvádza sa vo vyhlásení Rady pre zahraničné vzťahy.

Podľa šéfov diplomacie úniových krajín víta EÚ spoluprácu Británie s Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW). "Únia vyzýva Rusko, aby čo najrýchlejšie odpovedalo na otázky Spojeného kráľovstva a medzinárodného spoločenstva a okamžite a kompletne poskytlo OPCW informácie o programe novičok,“ uviedla Rada pre zahraničné vzťahy.

Moskva akúkoľvek zodpovednosť odmieta. Cez víkend dokonca prišla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová s bizarnými teóriami, že novičok mohol pochádzať z Česka, zo Švédska či Slovenska, lebo je vraj známe, že tieto krajiny s ním experimentovali.

"Jednoznačne odmietame všetky nepodložené obvinenia, ktoré sa snažia spojiť Slovensko a chemické zbrane a ich použitie! Odsudzujeme útok na Skripaľa, ktorý je jednoznačným porušením medzinárodných noriem a dohôd,“ reagoval Korčok na sociálnej sieti Twitter.

Na Rade pre zahraničné vzťahy sa proti ruským tvrdeniam ohradil aj britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. "Raz povedia, že nikdy novičok nevyrábali, potom, že ho vyrábali, ale všetky zásoby zničili, potom, že ho vyrábali a zničili, ale akousi záhadou niečo uniklo do Švédska, Česka, na Slovensko, do USA a dokonca do Británie,“ povedal v Bruseli novinárom Johnson. Londýn včera privítal expertov OPCW, ktorí sa budú prípadom zaoberať.

Nedá sa úplne vylúčiť, že novičok niekto zneužil, a podozrenie padlo na Rusko. V Británii Jeremy Corbyn, líder labouristickej opozície, napríklad naznačil, že za tým mohla byť ruská mafia. Namieste je aj otázka, aký motív by mohla mať Moskva na útok na svojho bývalého agenta, ktorý prebehol k Britom. Ale rovnako sa dá opýtať, prečo by niekto z prostredia organizovaného zločinu takýmto zložitým spôsobom chcel Skripaľa zabiť, keď zatiaľ nie sú známe žiadne jeho prepojenia na podsvetie.

Craig Murray, bývalý britský veľvyslanec v Uzbekistane, na ktorého území sa novičok vyrábal, tvrdí, že sa nedá jednoznačne veriť tvrdeniam Londýna a Západu v súvislosti s nervovopara­lytickou látkou, lebo podobné vyhlásenia sa objavili v súvislosti s programom zbraní hromadného ničenia Saddáma Husajna v Iraku.

"Áno, je možné, že novičok neprišiel z Ruska. Je to však veľmi nepravdepodobné,“ uviedol na Twitteri odborník na Rusko Mark Galeotti z Inštitútu pre medzinárodné vzťahy v Prahe. Expert tiež pripomína, že za útokom mohli stáť aj zločinci, ale je potrebné brať do úvahy, že mafia a tajné služby v Rusku sú neraz tie isté štruktúry.

"Je vysoko pravdepodobné, že novičok môžeme vystopovať späť do Ruska, keďže tam vznikol. Samozrejme, nebude jednoduché presne určiť ako, s akým cieľom a kto ho použil. Ale objavili sa aj úvahy, že Rusko chcelo, aby s tým bolo spojené, lebo to slúži ako odstrašenie pre ďalších,“ reagoval pre Pravdu Simon Smith, expert na medzinárodné vzťahy zo Staffordshirskej univerzity v Anglicku.