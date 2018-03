Utečencov z Ghúty striedajú zbrane

Sýrske deti spolu s rodičmi utekajú cez humanitárny koridor vládnych jednotiek z Východnej Ghúty, predmestia Damasku a poslednej bašty islamských teroristov, do bezpečia.

Sýrske deti spolu s rodičmi utekajú cez humanitárny koridor vládnych jednotiek z Východnej Ghúty, predmestia Damasku a poslednej bašty islamských teroristov, do bezpečia. Autor: SITA/AP

Iba v pondelok ráno utieklo zo sýrskej Východnej Ghúty 6-tisíc civilistov. Informovali o tom humanitárne organizácie a potvrdilo to aj ruské Stredisko na zmierenie bojujúcich strán. S tým, že o deň skôr to bolo až 25-tisíc utečencov. Umožnili im to príslušníci vládnych jednotiek, ktorí pre zbedačených obyvateľov vytvorili humanitárne koridory. Na ich konci čaká na deti, ženy, starcov, ale aj ostatných dočasná strecha nad hlavou, voda, potraviny, ako aj zdravotnícka pomoc.