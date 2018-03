Spolupráca medzi SR a Chorvátskom v oblasti obrany je v záujme oboch krajín

Prehlbovanie vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Chorvátskom v oblasti obrany, či už na bilaterálnej úrovni, alebo v rámci NATO a Európskej únie, je v záujme oboch krajín. Počas dnešného stretnutia na pôde rezortu obrany sa na tom zhodli minister obrany SR Peter Gajdoš a novovymenovaný veľvyslanec Chorvátskej republiky Aleksandar Heina. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Danka Capáková. „Spoločné proeurópske a proatlantické smerovanie nám umožňuje efektívne spolupracovať na bilaterálnej, ako aj multilaterálnej úrovni,“ povedal minister Gajdoš. Uviedol, že predovšetkým by malo ísť o oblasť výcviku, spoluprácu vzdušných a špeciálnych síl a tiež vojenskej polície. V tejto súvislosti ocenil aj aktívnu medzinárodnú spoluprácu ozbrojených síl oboch krajín. Ako sa uvádza v tlačovej správe, témou diskusie bola aj možná spolupráca v oblasti výcviku vojenských potápačov.

Šéf rezortu obrany na stretnutí predstavil veľvyslancovi Heinovi priority Slovenskej republiky v oblasti obrany, vyplývajúce z nutnosti systémovej a systematickej modernizácie ozbrojených síl, a to v zmysle strategických dokumentov, predovšetkým Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR do roku 2030. Zároveň vyzdvihol úspešný slovenský projekt nepriamej delostreleckej palebnej podpory „EuroArtillery“, ktorý sa v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) dostal medzi 17 finálnych projektov a začiatkom tohto mesiaca vstúpil do svojej realizačnej fázy. Chorvátsko je jednou z krajín, ktorá ho podporuje z pozorovateľskej pozície, uvádza sa v tlačovej správe.

Na záver stretnutia diskutoval minister Gajdoš s veľvyslancom Heinom aj o možnostiach rozširovania vzájomnej vojenskej spolupráce, najmä v súvislosti Centrom výcviku Lešť a kurzom ISOC, organizovanom Akadémiou ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Témou bolo aj vyslanie slovenských vojakov do Lotyšska v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti NATO, spolupráca v rámci MATC a CEDC. Šéf rezortu obrany tiež poďakoval Chorvátsku za deklarovaný príspevok určený na refundáciu nákladov spojených s kurzami slovenských vojakov v oblasti odmínovania v Iraku, informovala hovorkyňa Capáková.