Babiš po rokovaniach s Hamáčkom zamieril do Lánov, kde povečeria so Zemanom

Ešte predtým sa predseda českej vlády stretol s lídrom sociálnych demokratov z ČSSD Janom Hamáčkom, aby hovorili spolu o zložení budúcej vlády, vyplýva z informácií internetového serveru iDNES.cz.

Kým sociálni demokrati požadujú najmenej päť rezortov, hnutie ANO sa domnieva, že ich adekvátnym zastúpením by boli štyri ministerstvá. Obe strany sa však zatiaľ nedohodli ani na tom, ktoré rezorty by mohla spravovať sociálna demokracia.

Tá by mala záujem o vnútro, spravodlivosť, financie, zdravotníctvo či rezort práce a sociálnych vecí alebo miestneho rozvoja. Hnutie ANO si však chce ponechať tak vnútro, ako aj financie, a najradšej by ČSSD prenechalo ministerstvo obrany, o ktoré však niekdajší tieňový minister obrany Hamáček nemá záujem, to už skôr o rezort zahraničných vecí.

Kľúčové rokovania hnutia ANO a ČSSD sú na programe v stredu, ich dejiskom budú priestory rezortu financií v Prahe a hlavnou témou odlišné názory oboch subjektov na daňové otázky. Kým ČSSD je za daňovú progresiu v prípade zdanenia príjmu fyzických osôb, ako aj výraznejšie zdanenie firiem prostredníctvom tzv. sektorovej dane, hnutie ANO je proti.

Vyjednávačmi za hnutie ANO by mali byť premiér v demisii, exminister financií Andrej Babiš a jeho niekdajšia spolupracovníčka a nástupkyňa na čele ministerstva financií Alena Schillerová. ČSSD by mali zastupovať exminister priemyslu Jan Mládek a poslanec Jaroslav Foldyna.