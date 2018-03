Facebook a Cambridge Analytica zneužili dáta. Ovplyvnili voľby?

Čo majú spoločné informácie o užívateľoch z Facebooku, prostitútky a Donald Trump? Spoločnosť Cambridge Analytica. Cez víkend prišli britský nedeľník Observer a americký New York Times so spoveďou Christophera Wyliea, ktorý pracoval pre túto firmu.

Vyhlásil, že Cambridge Analytica získala pochybným spôsobom dáta až 50 miliónov ľudí na Facebooku. Na základe toho bola potom spoločnosť schopná zacieliť sa na voličov a ovplyvniť ich správanie sa a politický výber. V roku 2016 tak podporila prezidentskú kampaň Trumpa.

Škandál sa teraz ešte rozrástol, keď predstaviteľov Cambridge Analytica skrytou kamerou nafilmovali novinári televízneho programu Channel 4 News. Vydávali sa za klientov pre politickú kampaň na Srí Lanke. A šéf spoločnosti Cambridge Analytica Alexander Nix im ponúkol oveľa viac, ako iba možnosti ovplyvňovania voličov na internete. Podľa neho sa dajú kandidáti vydierať úplatkami či prostitútkami, ktoré by poslali do ich domovov. V tejto súvislosti Nix spomenul dievčatá z Ukrajiny. "Všetko si nahráme,“ vyhlásil na zverejnenom videu Nix.

Cambridge Analytica sa bráni, že išlo o postup, ako zistiť, či klienti budú požadovať niečo neetické. Channel 4 News však má ďalšie videá z konverzácie s predstaviteľmi firmy, ktorí sa chválili, ako rafinovane vypustia do online priestoru informácie tak, aby si nikto nemyslel, že ide o propagandu.

Spoločnosť Cambridge Analytica pracovala na politických kampaniach v Česku, Keni, Argentíne, Nigérii či Indii. V Británii sa podľa denníka Guardian sústredila na presviedčanie ľudí, aby v roku 2016 zvolili v referende odchod krajiny z Európskej únie. V USA jej služby využívali viacerí republikánski kandidáti, vrátane Trumpa, hoci jeho ľudia to spochybňujú.

Firmu 15 miliónmi dolárov podporil veľký konzervatívny politický donor Robert Mercer. V orgánoch Cambridge Analytica pôsobil aj Steve Bannon, bývalý šéf kampane Trumpa. Je to významná postava takzvanej alternatívnej pravice, čo je voľné združenie extrémistov a nacionalistov. Agentúra AFP informovala, že spoločnosť SCL, čo je odnož Cambridge Analytica, má kontrakt s americkým ministerstvom zahraničných vecí. Pomáhať bojovať s internetovou propagandou teroristických skupín, ako je Islamský štát.

Wylie tvrdí, že Facebook vedel, že Cambridge Analytica zneužíva jeho dáta a firmu aj varoval, aby ich vymazala. Išlo však len o formálny postup. Facebook sa podľa Wyliea v skutočnosti doteraz nezaujímal, čo sa stalo s informáciami, ktorých zbieranie sa začalo ako akademický projekt psychológa Aleksandra Kogana. Cambridge Analytica tvrdí, že dáta vymazala.

Spoločnosť už vyšetrujú v Británii a USA. Podľa televízie CNN sa majetok zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga od začiatku škandálu prepadol o päť miliárd dolárov, keďže klesla hodnota akcií jeho spoločnosti. Výbor britského parlamentu pre digitalizáciu, kultúru, médiá a šport si Zuckerberga predvolal na podanie vysvetlenia o afére.

Expert na kybernetickú bezpečnosť Tim Stevens z King's College v Londýne si myslí, že na základe zverejnených informácií neobstojí tvrdenie, že Cambridge Analytica robila len to, čo aj iné konzultačné a reklamné spoločnosti. "Nie je to jediná firma, ktorá sa zaoberá zmenami správania sa ľudí pre vlády a súkromných klientov. A psychologické operácie a zásahy do volieb nie sú v žiadnom prípade novou formou sociálneho inžinierstva. No cielená politická reklama s využitím dát nejasného pôvodu ohrozuje demokratickú debatu dvoma spôsobmi. Prvým je, že tieto formy politických odkazov znamenajú, že k ľuďom sa nedostávajú iné informácie. Druhým je slabá regulácia. Takéto aktivity nie sú pod demokratickým dohľadom. Firmy sa zodpovedajú len klientom a majiteľom akcií,“ pripomenul pre Pravdu Stevens.