Rathovi hrozí tvrdý trest

Hrozí mu však až 12 rokov za mrežami. Podľa neho expolitik počas pôsobenia vo funkcii „nastavil korupčný systém v Stredočeskom kraji“. Žalobca navrhol tvrdé tresty aj Rathovým najbližším spolupáchateľom: bývalej riaditeľke kladnianskej nemocnice Kateřine Kottovej (Pancovej), jej partnerovi exposlancovi Petrovi Kottovi, ako aj Lucii Novanskej, administrátorke verejných objednávok.

Ako pripomínajú české médiá, obžaloba sa týka napríklad rekonštrukcie zámku Buštěhrad na Kladniansku, budovy gymnázia v Hostivici, nákupu vybavenia do kladnianskeho domova pre seniorov, ale aj kolínskej, mladoboleslavskej či kladnianskej nemocnice.

„Žalobca sa usiloval urobiť zo súdu hlupáka. Ironizoval o rozhodnutí vrchného súdu. Vraj to bola hlúposť,“ reagoval Rath na konštatovanie Jiráta, že exhajtman je vinný napriek rozhodnutiu vyššej inštancie a vráteniu prípadu na ďalšie prerokovanie.

„Navrhovaný tvrdý trest ma neprekvapil. Ak by existoval doživotný trest v Jáchymove (v uránových baniach – pozn. red.) alebo trest smrti, tak by ho pán žalobca určite navrhol,“ konštatoval Rath, ktorého snaha o čo najlepší výsledok procesu sa pravdepodobne skončí neúspechom. Na jeho začiatku boli nielen odpočúvania exhajtmana a jeho komplicov, z ktorých viacerí napokon spolupracovali s políciou, ale sedem miliónov korún v škatuli od topánok, ktoré detektívi našli vo vozidle priamo pri ich odovzdávaní "z ruky do ruky“.

Rathov obhajca Roman Jelínek napriek tomu podľa očakávania vo svoje záverečnej reči odmietol väčšinu tvrdení štátneho žalobcu a vraj jeho mandanta by mali oslobodiť spod obžaloby. „Nezískal žiadnu neoprávnenú výhodu, nedokázali mu, že vedel o manipulácii s objednávkami rovnako ani to, že by nimi manipuloval,“ pokúšal sa zachrániť Ratha Jelínek citovaný agentúrami. V tejto súvislosti spochybnil aj policajné odpočúvanie, ktoré podrobne dokumentuje ovplyvňovanie objednávok v rámci kraja. Podľa advokáta sa na zvukových záznamoch vraj účastníci hovoru zaoberajú „položkovým“ rozpočtom a z toho podľa neho nemožno nič odvodzovať. "Z obžaloby jasne nevyplýva, kto podpláca a kto je podplácaným,“ tvrdil novinárom Jelínek. Ako zdôraznil, chýba aj dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že Rath žiadal úplatky. O tom, ako sa v rukách jeho klienta pri razii vo vozidle ocitla škatuľa od topánok so siedmimi miliónmi korún, však nepovedal ani slovo. Samotný exhajtman sa po zatknutí bránil. Vraj si myslel, že v škatuli bolo víno.

Ešte v júli 2015 senát uložil Rathovi 8,5 roka väzenia za prijímanie úplatkov v súvislosti s manipulovaním verejných objednávok v regióne. Vlani však na neverejnom rokovaní odvolací súd zrušil verdikt pre použité odpočúvania a vec vrátil na nové prerokovanie. V tomto roku sa prípad dostal na stôl Najvyššieho súdu, ktorý rozhodol, že nahraté odpočúvania možno použiť ako dôkazový materiál.