Na Sarkozyho padol Kaddáfího tieň

Trvalo to päť rokov. Päť rokov odvtedy, čo francúzski novinári prvý raz zverejnili podozrenie, že predvolebnú kampaň exprezidenta Nicolasa Sarkozyho nelegálne financoval aj režim líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího.

Teraz sa bývalá hlava štátu ocitla vo vyšetrovacej väzbe v Nanterre. Sarkozyho včera zadržala polícia a začala vypočúvať. Exprezidentovi hrozí obžaloba za nedovolené použitie peňazí zo zahraničia a za nenahlásenie presných výdavkov na volebnú kampaň, čo popiera.

„Za päť rokov vyšetrovací sudcovia zhromaždili odtajnené dokumenty, nahrávky telefonických hovorov, ale aj množstvo svedectiev,“ upozornil portál francúzskej televízie BFMTV. Jedným z kľúčových svedkov je francúzsko-libanonský obchodník Ziad Takieddin. Ten už v novembri 2016 pre francúzsky server Mediapart povedal, že v rokoch 2006 a 2007 postupne v troch kufroch priniesol celkovo päť miliónov eur na ministerstvo vnútra, ktorému v tom čase šéfoval Sarkozy – kandidát na prezidenta.

Kufre s hotovosťou od Kaddáfího boli plné 200– a 500-eurových bankoviek. Odovzdal ich Claudovi Guéantovi, niekdajšiemu šéfovi Sarkozyho kabinetu, ktorý bol tiež manažérom Sarkozyho kampane. Predpokladá, že Sarkozy vedel, čo je v kufroch.

50 miliónov?

Bývalý šéf Sarkozyho kabinetu Guéant už bol formálne obvinený z podvodu a falšovania dokumentov. Je podozrivý z toho, že klamal o pôvode pol milióna eur, ktoré pochádzali z účtu líbyjského štátu, on však tvrdil, že boli z predaja dvoch obrazov flámskych maliarov. V tomto prípade polícia včera vypočúvala aj bývalého ministra v Sarkozyho vláde Brica Hortefeuxa. Koľko miliónov šlo od Kaddáfího režimu na Sarkozyho kampaň v roku 2007, nie je celkom jasné. Spravodajský server Mediapart o podozrivom nelegálnom financovaní predvolebnej kampane písal v roku 2012. Podľa serveru Mediapart mu Líbya na kampaň tajne poskytla 50 miliónov eur. Dohoda o takomto financovaní mala vzniknúť v októbri 2005, keď bol Sarkozy v Tripolise ako minister vnútra. Oficiálne hovoril s Kaddáfím o obmedzení migrácie, ale stretol sa s ním aj osobitne len v prítomnosti tlmočníkov. Sarkozyho tlmočníčka podľa BFMTV v súvislosti s týmto prípadom odmieta vypovedať a odvoláva sa na profesionálne tajomstvo.

Sarkozy najskôr označil podozrenia za smiešne, potom podal na server Mediapart žalobu. Súd však neskôr rozhodol, že niektoré dokumenty, ktoré použil server, sú pravé a môžu sa použiť pri vyšetrovaní. To trvá od roku 2013. O finančnej podpore pre Sarkozyho predvolebnú kampaň vypovedali viacerí líbyjskí predstavitelia z čias Kaddáfího režimu. Zadržanie Sarkozyho prišlo po vypočúvaní podnikateľa Alexandra Djouhriho, ktorý bol v súvislosti s týmto prípadom zatknutý v Londýne a je podozrivý z prania špinavých peňazí. Ten podľa agentúry Reuters obvinenia popiera a tvrdí, že vyšetrovanie je politicky motivované.

Prijatie v paláci

Sarkozy prezidentské voľby v máji 2007 vyhral a s veľkou pompou oslávil v uliciach Paríža. Sľuboval zmenu – obmedzenie imigrácie a ekonomické reformy. Výdavky na jeho nákladnú kampaň vtedy málokto riešil. Mimochodom, povolený limit na kampaň bol vtedy 21 miliónov eur. Ak sa potvrdia správy serveru Mediapart, od Kaddáfího dostal viac ako dvojnásobok.

Necelé tri mesiace po zvolení cestoval Sarkozy do Tripolisu, s Kaddáfím sa stretol po prepustení šiestich bulharských zdravotných sestier z líbyjského väzenia. O pár mesiacov zas Kaddáfí dal na šesť dní rozložiť svoj stan v Paríži. Hoci nešlo o oficiálnu štátnu návštevu, Sarkozy ho prijal a pozval na večeru do Elyzejského paláca. Vysvetľoval to obchodnými kontraktmi za „desiatky miliónov eur“. Neskôr, v roku 2011 Francúzsko počas Sarkozyho úradovania ako prvé nasadilo stíhačky na podporu rebelov proti Kaddáfího režimu.

Svedok v Dunaji

Vypočúvanie exprezidenta sa podľa portálu televízie BFMTV sústreďuje na zistenie, či Sarkozy vedel o platbách, ktoré prichádzali z Líbye. Dôležitým dôkazom môže byť zápisník jedného z bývalých predstaviteľov líbyjského režimu, ministra pre ropu Choukriho Ghanema, ktorý v apríli 2012 zomrel za nevyjasnených okolností a jeho telo našli v Dunaji, v Rakúsku. Podľa BFMTV mal Ghanem zapísaných niekoľko tajných platieb v prospech Sarkozyho počas prezidentskej kampane. Celkovo malo ísť o sumu 6,5 milióna eur. To, že Kaddáfí financoval Sarkozyho, potvrdil denníku Le Monde aj ďalší z bývalých predstaviteľov Kaddáfího režimu Bachir Saleh, ktorý bol nedávno postrelený v Johannesburgu.

Nie je to prvý raz, čo Sarkozyho vypočúva polícia. Podozrivý bol z prekročenia limitu aj pri financovaní jeho kampane za znovuzvolenie v roku 2012. Vtedy tvrdil, že si toho nebol vedomý.