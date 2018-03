Miranda zo Sexu v meste ide do politiky

Ak by uspela, na čele štátu New York by po prvý raz v histórii stála žena, navyše občianska aktivistka za práva LGBT komunity, ktorá sa otvorene hlási k svojej bisexualite.

Cynthia Nixonová (51), filmová a televízna hviezda, ktorú najviac preslávila rola Mirandy Hobbesovej z televízneho seriálu Sex v meste, hodila rukavicu úradujúcemu guvernérovi Andrewovi Cuomovi (60). O demokratickú nomináciu do novembrových volieb sa s ním chce pobiť v septembrových primárkach.

„Oznamujem svoju kandidatúru na guvernérku,“ napísala Nixonová v pondelok na sociálnej sieti Twitter. „Milujem New York. Nikdy som nežila nikde inde, ale niečo sa už musí zmeniť,“ vyhlásila herečka, ktorá sa už dávnejšie verejne angažuje nielen za rovnoprávnosť žien a sexuálnych menšín, ale aj za zvýšenie kvality štátnych škôl, verejnej dopravy a zdravotníctva. „Chceme, aby naša vláda znova pracovala na zdravotnej starostlivosti, skončila s masovým väznením a opravila naše rozbité metro. Máme po krk politikov, ktorí sa starajú len o titulky v novinách a o moc a o nás nie. Naši lídri nás sklamali. Sme štátom s najväčšou nerovnosťou v celej krajine, s neuveriteľným bohatstvom a súčasne s extrémnou chudobou,“ zaútočila na centristu Cuoma z ľavicových pozícií, aké v Demokratickej strane predstavuje senátor Bernie Sanders, neúspešný protikandidát Hillary Clintonovej v predvlaňajších primárkach o prezidentskú nomináciu.

Nixonová, hoci sama je ostrou kritičkou šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, vyzýva demokratov, aby sa popri stratégii zameranej proti republikánskemu prezidentovi dôraznejšie venovali aj budovaniu svojej vlastnej liberálnej identity. Nixonová je považovaná za spojenkyňu newyorského starostu Billa de Blasia, ktorý rovnako ako ona zastáva ľavicovejšie pozície než Cuomo.

Cuomo, ktorý sa uchádza už o tretí mandát guvernéra, sa podľa vlastných slov oponentov v primárkach neobáva. „Nie som nervózny, nech by kandidoval ktokoľvek. Sú to predsa voľby, a tak to má byť,“ citoval ho denník New York Times. Post newyorského guvernéra v minulosti po tri funkčné obdobia zastával aj Cuomov otec Mario. O jeho synovi sa hovorí ako o nádejnom kandidátovi demokratov pre prezidentské voľby v roku 2020. Podľa prieskumov má Cuomo medzi demokratmi štátu New York 66-percentnú podporu. Za Nixonovú by sa v primárkach vyslovilo 19 percent hlasujúcich. Cuomo, ktorý do fondu na kampaň už nazbieral 30 miliónov dolárov, si v prieskumoch udržiava náskok aj pred dvoma republikánskymi uchádzačmi o úrad guvernéra.

Nixonová sa netají svoju sexuálnou orientáciou. Pätnásť rokov prežila v manželstve so svojím niekdajším učiteľom Dannym Mozesom, s ktorým má dve deti. V roku 2004 sa však zaľúbila do aktivistky Christine Marinoniovej. Pred šiestimi rokmi sa oficiálne vzali, majú spolu syna, ktorého porodila Nixonovej manželka.