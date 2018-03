Vo veku 97 rokov zomrel bývalý člen RAF Zbyšek Nečas-Pemberton

Krátko po svojich 97. narodeninách zomrel minulý týždeň bývalý československý príslušník 68. nočnej stíhacej perute britského Kráľovského letectva RAF Zbyšek Nečas-Pemberton. Podľa Českej televízie to oznámila jeho rodina. Rodák z Moravy pôsobil počas druhej svetovej vojny ako palubný radarový operátor na lietadlách Beaufighter a Mosquito a jeho posádka zostrelila niekoľko nepriateľských strojov.

Plukovník Nečas odišiel do Británie ako osemnásťročný v roku 1939. „Anglicky som nevedel, naučil som sa to však veľmi rýchlo a prihlásil som sa k britskému letectvu,“ popísal pred rokmi. O práci u letectva vraj sníval od malička.

Nakoniec sa stal palubným radarovým operátorom nočných stíhačov RAF. „Zostrelil som dva dorniery, jedného heinkela 177, to bolo prvé nemecké štvormotorové lietadlo, a jedného junkersa. Nie je to veľa, ale je to lepšie ako nič,“ povedal v roku 2010 na spomienkovej akcii pri príležitosti 70. výročia bitky o Britániu. Vlani v lete dostal spoločne s ďalšími štyrmi vojnovými veteránmi od českého prezidenta Miloša Zemana Medailu za hrdinstvo.

Po vojne sa Nečas vrátil do vlasti. Nikto z blízkej rodiny už však nebol nažive a tak zakrátko opäť nastúpil do britského letectva. Aby ho Briti ochránili pred komunistickým Československom, pre ktoré mal ako znalec britskej vojenskej techniky veľkú cenu, fingovali Nečasovu smrť. Na to využili úmrtie pilota Johna Pembertona, ktorého meno český letec prevzal. Nečas alias Pemberton už potom v Anglicku zostal.

Po minulom týždni je posledným Čechom, ktorý počas druhej svetovej vojny slúžil u RAF, Emil Boček. Ten vo februári oslávil 95. narodeniny. Na začiatku roka zomrel niekdajší strelec posádky bombardéra Ivan Otto Schwarz a vo februári bývalý stíhací pilot Miroslav Liškutín.