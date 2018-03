Vyjednávači Kongresu sa dohodli na financovaní vlády USA do septembra

Vyjednávači demokratov a republikánov sa v stredu v americkom Kongrese dohodli na rozpočte pre financovanie americkej vlády až do konca tohto fiškálneho roka, teda do konca septembra. Ako už niekoľkokrát predtým dosiahli dohodu na poslednú chvíľu, do piatkovej polnoci musia poslanci dohodu schváliť. V opačnom prípade by sa vláda ocitla bez prostriedkov.