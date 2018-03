Prieskum: Ateizmus vládne európskej mládeži a Česi znovu vedú

Česi opäť potvrdili svoju povesť najväčších ateistov v Európe. Podľa prieskumu, ktorý zverejnil britský denník The Guardian, neverí v žiadneho boha 91 percent Čechov vo veku od 16 do 29 rokov, píše portál iDNES.cz. Rovnako väčšina z nich nechodí do kostola, ani sa nemodlí. Neveriaca mládež prevláda v dvanástich z dvadsaťjeden európskych krajín.