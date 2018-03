Andrej Babiš: Naša ponuka pre ČSSD je veľkorysá

"Nebudem s vami vyjednávať, rokujeme s ČSSD," vyhol sa premiér ČR v demisii Andrej Babiš v rozhovore pre český Rádiožurnál odpovedi na otázku, koľko ministerstiev obsadia sociálni demokrati v prípadnej vládnej koalícii tvoriacej menšinovú vládu podporovanú komunistami. Vzápätí však po stretnutí so šéfom ČSSD Janom Hamáčkom, pred stredajším prvým dňom rokovania s ČSSD, odkázal jasne: "Maximálne štyri."

„Ak zoberieme do úvahy prepočet na mandáty, tak je to veľkorysá ponuka,“ pripomenul Babiš v súvislosti s ponúkanými ministerskými kreslami. ANO má 78 mandátov a ČSSD 15. Sociálni demokrati potvrdili na sociálnej sieti záujem o ministerstvo školstva, práce, rezort zdravotníctva a ministerstvo pre miestny rozvoj.

V neposlednom rade je však v hre aj rezort vnútra. Sociálni demokrati totiž stále opakujú, že jeho obsadením by sa zabránilo konfliktu záujmov. Ministerstvo vnútra totiž zatiaľ kontroluje Babišovo hnutie ANO. V čase, keď premiér čelí trestnému stíhaniu v prípade Bocianie hniezdo, o ktorom Babiš tvrdí, že ide vymyslenú, objednanú a teda účelovú kauzu. V dialógu ANO – ČSSD cítiť napätie aj v prípade iných tém.

Čo je na rokovacom stole Kontroverzné financie, dane, sociálne dávky a dôchodky, školstvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo.

„Máme úplne iný pohľad na dane. ANO ich nechce zvyšovať. ČSSD má zase predstavu ich výrazného rastu,“ citujú agentúry Richarda Brabca (ANO), vicepremiéra v demisii. O tom, že babišovci slovami šéfa kabinetu „pracujú vo vysokom tempe“ vrátane príprav na diskusiu s ČSSD, svedčí aj mimoriadne skorý začiatok rokovania vlády. V stredu začala totiž pracovať už o šiestej ráno. Tak aby ministri mohli už o 9. hodine sedieť na rokovaní snemovne.

Štvrtkové diskusie šestnástich expertných skupín zložených zo zástupcov ANO a ČSSD, ktoré by sa mali skončiť do piatka, napokon potvrdili viaceré trecie plochy. Hovoril o nich otvorene napokon aj líder sociálnych demokratov Jan Hamáček.

„Niektoré rokovania boli relatívne rýchle, ale existujú aj oblasti, v ktorých chýba zhoda. Ide o dane, sociálnu a dôchodkovú oblasť, ako aj o školstvo,“ cituje portál Novinky lídra ČSSD po rokovaní s Babišom. Podľa Hamáčka do piatka by malo byť jasné, ktoré body sú najviac problematické, a práve tie by sa mali stať následne predmetom rokovania vedenia hnutia ANO a ČSSD v Lidovom dome.

„Hľadali sme odborníkov a úlohou expertných skupín bolo vypracovanie odborných stanovísk. Nemožno spojovať osoby, ktoré vedú rokovania, s politickou rovinou," reagoval Hamáček na špekulácie, podľa ktorých šéfovia jednotlivých skupín mali už isté ministerské kreslo. Zatiaľ čo v utorok rokovali obe strany o zahraničnej politike, spravodlivosti, sociálnej politike, doprave a poľnohospodárstve, vo štvrtok popoludní si poslednú menovanú problematiku ešte zopakovali.

Mnohým opozičným silám je však už dnes všetko „jasné“. Napríklad politickému trpaslíkovi v súčasnom zložení snemovne, opozičnej strane TOP 09, ktorá získala v parlamente iba sedem mandátov. Nebráni jej to však pokúšať sa za každú cenu o zviditeľňovanie. Najnovšie tak v rozhovore pre ČT24 urobil predseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na jednej strane kritizoval pomalé rokovanie o vláde, ale zároveň upozornil, že Babiš už v parlamente má faktickú väčšinu. Narážal tak na SPD Tomia Okamuru, ktorá sa zatiaľ javí ako antieurópska a žiada zakotviť referendum aj v prípade zahraničnopoli­tických tém, ako je napríklad členstvo Česka v EÚ alebo v NATO.

„Babiš sa nemôže hlásiť k vláde s SPD, pretože sa v zahraničí prezentuje ako proeurópsky politik. A to je aj dôvod, prečo rokuje s ČSSD,“ špekuluje líder TOP 09. Podľa neho „stopätnástka“ v parlamente (ANO, SPD a KSČM) bude vraj aj tak základom vládnutia premiéra v demisii. „A ak sociálni demokrati nebudú ochotní poslúchať, tak ich práve táto koalícia prehlasuje,“ predpovedá Pospíšil.

„Do konca týždňa chceme mať jasno, ktoré kreslo obsadí ktorá strana,“ povedal ešte v utorok večer Babiš po neformálnej večeri s prezidentom Milošom Zemanom na zámku v Lánoch. Budúci týždeň plánuje premiér v demisii rokovať s KSČM, ktorá s tým súhlasí. Rovnako nevylučuje aj „tichú“ podporu kabinetu, ktorý by mal tvoriť tandem ANO a ČSSD. Premiér Babiš však aj v stredu zopakoval, že ANO bude čakať do 7. apríla na rozhodnutie zjazdu ČSSD. Podľa niektorých opozičných hlasov vraj môže byť po zjazdovom hlasovaní nakoniec „všetko inak“. Prezident Zeman však, podľa jeho slov, dal Babišovi čas na druhý pokus zložiť kabinet do začiatku letných prázdnin.