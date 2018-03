Merkelová: Aj moslimovia sú Nemecko

Lepšia ochrana hraníc EÚ, ale aj integrácia utečencov a prijatie faktu, že moslimovia sú súčasťou Nemecka, patria k prioritám novej vlády nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

„Nemecko to môže dokázať… Nemecko, to sme my všetci,“ povedala staronová kancelárka v prvom prejave v Bundestagu na začiatku svojho štvrtého funkčného obdobia. Vytvorenie jej štvrtej vlády a obnovenie staronovej veľkej koalície konzervatívnej únie CDU/CSU so sociálnymi demokratmi trvalo rekordne dlho. Obe najväčšie strany v parlamentných voľbách utrpeli veľké straty, naopak, do Bundestagu sa dostala xenofóbna Alternatíva pre Nemecko (AfD).

Aj preto Merkelová svoj prejav začala tým, čo jej kritici najviac vyčítajú: ústretovým postojom k utečencom. Stav v roku 2015, keď do Nemecka prišlo takmer milión migrantov, označila za „výnimočnú humanitárnu situáciu“, ktorá by sa nemala opakovať. Berlín je za posilnenie rozvojových programov OSN a pomoci Afrike, ktoré by mali zmierniť migračné tlaky, ale aj za lepšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ.

Nemecko bude podľa Merkelovej ďalej prijímať politických utečencov, ale vláda sa sústredí aj na deportácie tých, čo azyl nedostanú. „Ľudia, ktorí nemajú právo na ochranu, budú musieť našu krajinu opustiť, najlepšie dobrovoľne, ale v prípade potreby budú deportovaní štátom,“ vyhlásila Merkelová. Pripomenula, že súčasťou koaličnej dohody je sľub, že počet prijatých migrantov nepresiahne 200-tisíc ľudí ročne.

Na druhej strane sa Merkelová jasne postavila proti islamofóbii. Hoci Nemecko bolo historicky formované kresťanstvom a judaizmom, v Nemecku žije dnes približne 4,5 milióna moslimov. „Islam sa stal súčasťou Nemecka,“ povedala Merkelová s vedomím, že s ňou nebude každý súhlasiť. Opačný postoj má nielen AfD. Aj nový minister vnútra za bavorskú CSU Horst Seehofer, ktorý pri koaličných rokovaniach trval na stanovení limitu na prijímanie migrantov, nedávno vyhlásil, že islam nepatrí k Nemecku.

Kancelárka ohlásila aj opatrenia proti detskej chudobe a program sociálnych výhod, ktoré chce zaviesť nová vláda. Zároveň sľúbila, že jej vláda udrží vyrovnaný rozpočet a cieľom bude dosiahnutie „plnej zamestnanosti“. Zápas o kompromis medzi konzervatívcami a sociálnymi demokratmi v týchto otázkach Merkelová počas prejavu ukázala aj gestami, ktorými naznačovala vyvažovanie. Hospodárska prosperita by podľa nej mala umožniť ľuďom rôznych kultúr a náboženstiev pokojné spolužitie.

Hoci sa nová vláda hlási k ochrane životného prostredia, radikálny plošný zákaz naftových motorov v autách Merkelová odmieta. Uznáva, že problém emisií naftových motorov treba riešiť, ale nebude to také ľahké. Obmedzenie či úplný zákaz vjazdu áut s naftovými motormi zatiaľ pripravuje už niekoľko miest v Nemecku.

Európsku politiku si Merkelová podľa Deutsche Welle nechala na záver prejavu, hoci EÚ je jednou z hlavných priorít jej koaličnej vlády. Merkelová aj tentoraz zdôraznila dôležitosť európskej solidarity v globalizovanom svete, v ktorom sa jednotlivé štáty len ťažko samy presadia. „Preto som presvedčená, že budúcnosť Európy je v tom, že drží spolu, namiesto toho, aby konala ako niekoľko malých jednotlivých krajín,“ povedala. Spoločný postup žiada nielen v hospodárskych otázkach, ale aj v oblasti obrany a zahraničnej politiky.

Euro musí podľa nej stáť na takých základoch, aby nijaký člen eurozóny nemohol ohroziť ostatných. O reforme eurozóny by sa podľa nej mohlo rozhodnúť v júni. Budúce vzťahy s Londýnom po brexite podľa nej nebudú už také blízke, ale musia zostať priateľské.