Pellegrini odletí na svoj prvý summit do Bruselu, v piatok ho zastúpi Babiš

Jednou z prvých úloh novovymenovaného predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer) bude zastupovať Slovenskú republiku na marcovom summite EÚ. Do Bruselu by mal premiér na svoj prvý summit odletieť vo štvrtok popoludní, zdrží sa tam do večera. V piatok bude Slovensko na vrcholnej schôdzke zastupovať český premiér v demisii Andrej Babiš. Potvrdila to hovorkyňa Úradu vlády SR Beatrice Szabóová.

Pellegrini sa pred summitom zúčastní na stretnutí predsedov vlád skupiny V4. Absolvovať by mal aj schôdzku s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim.

Český veľvyslanec pri Európskej únii Martin Povejšil v stredu TASR potvrdil, že český premiér v demisii Andrej Babiš je pripravený zastupovať Slovenskú republiku na nadchádzajúcom dvojdňovom summite EÚ v Bruseli, ak Praha dostane oficiálnu žiadosť zo Slovenska.

Nepôjde tak o prvý prípad vzájomného zastupovania na vrcholnom stretnutí lídrov EÚ. Robert Fico v marci 2017 zastúpil bývalého predsedu českej vlády Bohuslava Sobotku, ktorý dvojdňový summit nedokončil pre snem ČSSD v Brne. Fico vtedy zastúpil Sobotku i v druhý, neformálny deň summitu, keď sa už neprijímajú žiadne závery.