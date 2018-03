Zomrel zranený policajt, ktorý sa pri rukojemníckej dráme na juhu Francúzska vymenil za rukojemníkov

Počet obetí piatkového teroristického útoku tak podľa francúzskych médií vzrástol na štyri, ďalších 15 osôb utrpelo zranenia. „Podplukovník Arnaud Beltrame nás opustil. Zomrel za svoju vlasť. Francúzsko nikdy nezabudne na jeho hrdinstvo, jeho statočnosť, jeho obeť,“ napísal podľa agentúry AFP na twitteri Collomb.

Štyridsaťpäťročného Beltramea krátko po výmene postrelil 25-ročný útočník Radouane Lakdim, ktorého vzápätí potom zabilo zasahujúce komando protiteroristického útvaru rýchleho nasadenia. Četník utrpel vážne zranenia a bojoval o život v nemocnici.

Lakdim, ktorý sa hlásil k extrémistickému Islamskému štátu, požadoval prepustenie Salaha Abdeslama, jediného preživšieho podozrivého z atentátov v Paríži v novembri 2015.

Arnaud Beltrame zahynul po piatkovej rukojemníckej dráme. Autor: Reuters, HANDOUT

Muža zákona ocenil aj francúzsky prezident. „Arnaud Beltrame zomrel, keď slúžil národu, ktorému toho už predtým toľko dal,“ uviedol vo svojom vyhlásení Emmanuel Macron. „Položil svoj život za to, aby ukončil smrtiaci plán džihádistického teroristu. Padol ako hrdina,“ zdôraznil. Podľa Macrona sa teraz vyšetrovatelia okrem iného sústredia na to, ako mohol útočník získať zbraň a ako je možné, že sa radikalizoval.

Vždy bol taký

Ako uviedla Beltrameova matka, odvaha jej syna ju neprekvapila. „Nie som prekvapená. Vedela som, že to musel byť on. Bol vždy taký. Už od narodenia bol človekom, ktorý by urobil všetko pre svoju vlasť,“ zverila sa žena francúzskemu rozhlasu RTL v piatok v noci, teda ešte pred správou o úmrtí . Na otázku, či je na neho pyšná, len odvetila, že syn by jej na to len povedal: „Robím svoju prácu, mami, to je všetko.“ „Brániť svoju krajinu“ bolo podľa nej zmyslom jeho života.

Štvorhodinová dráma začala v piatok dopoludnia, keď sa útočník blízkosti Carcassonne zmocnil automobilu, jednu osobu v ňom zabil a druhú zranil. Potom začal strieľať na policajtov, ktorí sa vracali z ranného behu, popísal zástupca polície Yves Lefebvre. Jedného z mužov zranil na ramene, nešlo ale o vážne zranenie.

Útočníka zneškodnili

Následne sa ozbrojenec vydal do supermarketu v neďalekom Trèbes, kde zabil ďalších dvoch ľudí, zákazníka a zamestnancov, a niekoľko osôb držal ako rukojemníkov. Policajtom sa z obchodu podarilo časť ľudí dostať, jednu ženu ale Lakdim použil ako svoj ľudský štít. Práve vtedy sa Arnaud Beltrame ponúkol, že sa so ženou vymenia. Keď sa tak stalo, nechal na stole zapnutý mobilný telefón, aby policajti vonku mohli sledovať situáciu vnútri. Akonáhle muži zákona počuli výstrely, špeciálna jednotka vtrhla do obchodu. Útočníka usmrtila, zranený bol ale aj Beltrame.

Za mŕtveho bol spočiatku označovaný aj portugalský občan, neskôr sa ale ukázalo, že bol len vážne zranený a je v nemocnici v Carcassonne. Ďalšie detaily o obetiach úrady zatiaľ nespresnili.