Trump vytiahol jastraba z vojny proti Iraku

Donald Trump svojím oznamom na Twitteri o ďalšej zmene vo svojej administratíve opäť zaskočil. Za poradcu pre národnú bezpečnosť si vybral jastraba z administratívy Georgea W. Busha, 69-ročného Johna Boltona. Bývalého veľvyslanca pri OSN, ktorý v roku 2003 pretláčal inváziu do Iraku s tvrdením, že Saddám Husajn vyvíjal jadrové zbrane, hoci sa to nikdy nepotvrdilo.

Jastrab Bolton bude už tretím bezpečnostným poradcom za 14 mesiacov Trumpovej vlády. Vystrieda Herberta Raymonda McMastera, ktorý sa s Trumpom nezhodol v mnohých otázkach vrátane budúcnosti jadrovej dohody s Iránom. McMaster a Rex Tillerson, ktorý končí ako šéf diplomacie, presviedčali Trumpa, aby neodstúpil od dohody s Iránom, lebo by to mohlo vyvolať novú krízu na Blízkom východe aj spor s európskymi spojencami. Naopak, Bolton podľa denníka Guardian strávil uplynulé tri roky tým, že vystupoval proti tejto dohode. McMastera teraz vystrieda jastrab Bolton, odvolaného Tillersona nahradí šéf CIA, protiiránsky jastrab Mike Pompeo. Otázny je teraz osud ministra obrany Jamesa Mattisa, podľa Guardianu „posledného zostávajúceho zo skupiny umiernených hlasov v zahraničnej politike“.

Boltonovi je diplomacia cudzia, uprednostňuje silu. Preventívne by bombardoval Irán aj Severnú Kóreu. Od jadrovej dohody s Iránom treba podľa neho „oslobodiť Ameriku pri najbližšej príležitosti“, napísal vlani pre denník Wall Street Journal. Nedávno zas tvrdil, že na Severnú Kóreu sa netreba báť udrieť ako prvý, lebo tamojší režim má jadrové zbrane a testuje rakety dlhého doletu, čo podľa Boltona stačí na to, aby bol útok legitímny. A to aj napriek tomu, že odveta režimu by mohla byť ničivá pre juhokórejských civilistov.

V Južnej Kórei vyvolalo vymenovanie Boltona znepokojenie. „Severná Kórea a Spojené štáty potrebujú dialóg, ale toto len vyvoláva obavy, či sa rozhovory uskutočnia,“ citovala Deutsche Welle juhokórejského poslanca Kim Hack-younga.

Nástupu Boltona sa, naopak, potešil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Bolton totiž podporil Trumpa v jeho kontroverznom rozhodnutí presťahovať americké veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema.

Na rozdiel od Trumpa je však Bolton ostrejší aj voči Rusku. To, že Trump tento týždeň blahoželal ruskému prezidentom Vladimirovi Putinovi k znovuzvoleniu, hoci jeho poradca McMaster mu v poznámkach k chystanému telefonátu paličkovým písmom napísal „negratulovať“, však Boltona nevyviedlo z miery. Označil to za bezvýznamné.

Samotný Trump kedysi označil vojnu v Iraku za omyl. Prečo si teda vybral za poradcu jastraba Boltona? „Pre prezidenta, ktorý hľadá konfrontáciu na svetovej scéne v snahe odvrátiť pozornosť od vyšetrovania jeho kampane a väzieb na Moskvu, môže byť Bolton perfektný,“ uzavrel Julian Borger v denníku Guardian.