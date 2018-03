Skripaľ žiadal Putina, aby mu povolil návrat domov

Bývalý ruský špión vo Veľkej Británii Sergej Skripaľ písal v minulosti prezidentovi Vladimirovi Putinovi a žiadal ho, aby ho plne omilostil, aby sa mohol vrátiť domov do Ruska. Pre britskú spravodajskú stanicu BBC to povedal jeho bývalý spolužiak Vladimir Timoškov. Podľa jeho slov Skripaľ ľutoval, že bol dvojitým agentom, pretože mu to zničilo život. Kremeľ však poprel, že by dostal od Skripaľa list.