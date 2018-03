Ohrozí Sarkozyho svedectvo Sajífa Kaddáfího?

"Sú to samé klamstvá," reagoval bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy na oficiálne obvinenie, podľa ktorého líbyjský líder svojho času zvrhnutý a zavraždený plukovník Muamar Kaddáfí, financoval jeho predvolebnú kampaň. Neskorší francúzsky prezident sa sponzorovi "odmenil" zradou. Boli to napríklad francúzski piloti, ktorí odhalili a prezradili povstalcom skrýšu štvanca.

„Chýbajú dôkazy. Obviňujú ma na základe vyhlásení Muamara Kaddáfího, jeho syna, synovca, bratranca a hovorcu bývalého premiéra Ziáda Takieddina,“ citujú noviny Figaro „dotknutého“ Sarkozyho. Po tom, ako ho prepustili z vyšetrovacej väzby čelí vzneseným obvineniam na slobode. Konkrétne sa oficiálne mal dopustiť „pasívnej korupcie, nelegálneho financovania predvolebnej kampane ako aj nezákonného prijatia a zneužitia štátnymi prostriedkami“. Očakáva sa, že Sarkozy požiada súd o štatút svedka-podozrivého.

Francúzsky exrezident zatiaľ rázne odmieta tvrdenia, podľa ktorých mal kontakt so synom Kaddáfího Sajífom al-Islamom tesne pred tým, ako ho zatkli s obrovskou finančnou hotovosťou na parížskom letisku Le Bourget. Zároveň ako klamstvo charakterizoval aj informáciu, podľa ktorej sa so Sajífom stretol 27. januára 2007. Ako „dôkaz“ uviedol svoj vtedajší denný program.

„Som pripravený zverejniť dôkazy o tom, že môj otec Muammar Kaddáfí v rámci nezákonných finančných prostriedkov financoval prezidentskú kampaň bývalého francúzskeho Sarkozyho,“ cituje však najnovšie Middle East Monitor reakciu Sajífa. V tejto súvislosti viaceré noviny informovali, že sa stal svedkom prvej „dodávky“ peňazí v Tripolise bývalému šéfovi Sarkozyho štábu, ktorým bol Claud Gean.

V súvislosti s finančným tokom na podporu Sarkozyho vo voľbách belgické média napríklad spomínajú aj zmiznutie miliard eur po zablokovaní účtu Kaddáffího.

Desiatky miliónov eur

Samotné vyšetrovanie začalo už pred piatimi rokmi keď francúzsky portál zverejnil informáciu, podľa ktorej vraj Sarkozy dostal od Kaddáfího 50 miliónov eur. Neskôr obchodník Zijád Takieddin vyhlásil, že predstaviteľom Sarkozyho a jemu osobne odovzdal „tri kufre plné peňazí od Kaddáfího“. Podľa médií celková suma predstavovala päť miliárd eur.

Ahmed Kaddáf ad Dam, líder Frontu ľudového zápasu v Líbyi, už svojho času nevylúčil, že Kaddáfího klan zverejní viaceré tajomstvá spojené so západnými lídrami, ktorí pôvodne, kým mali osoh nielen politický, vďačne poklepávali plukovníka po pleci. Nepriamo tak narážal napríklad na dohodu Tripolisu a Ríma. Na finančnú podporu dnes už bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho Kaddáfimu za jeho „neprekonateľnú hradbu“ na stredomorskom pobreží s cieľom zabrániť prípadným nielen africkým migrantom hľadať „lepší“ život v Európe. Dnes je to však už iba akýsi „film pre pamätníkov“.

Vráťme sa však k Sarkozymu. Spravodajský server Mediapart založený v roku 2008 Edwym Plenelom, bývalým šéfredaktorom denníka Le Monde sústreďujúcim sa na investigatívnu žurnalistiku, ešte v apríli 2012 zverejnil dokument, ktorý podľa neho dokazuje, že kampaň Sarkozyho financoval aj líbyjský režim.

Server pritom vychádzal z dokumentu napísaného po arabsky a datovaného z roku 2006. V dokumente sa konštatuje, že Kaddáfího režim v zásade súhlasí s financovaním kampane sumou viac ako 50 miliónov eur. Čiastka mala byť určená na kampaň pred voľbami v roku 2007, v ktorých napokon Sarkozyho zvolili za hlavu štátu. Dokument podpísal bývalý šéf líbyjských spravodajských služieb a exminister zahraničia Músá Kúsa, informoval server Mediapart.

Dokument obsahuje konštatovanie, podľa ktorého dohoda nadväzuje na „protokol zo schôdzky 6. októbra 2006, na ktorej sa z našej strany zúčastnil riaditeľ spravodajských služieb (Abdalláh Sanúsí) a predseda Líbyjského fondu pre africké investície (Bašír Saleh). Francúzku stranu zastupovali Brice Hortefeux a Ziad Takieddine“. Prvý z nich je blízkym priteľom Sarkozyho. Okrem iného bol aj v jeho vláde na poste ministra vnútra.

Sarkozy: Sú to smiešne obvinenia

Tak ako dnes aj vtedy Sarkozy charakterizoval obvinenia ako „smiešne a politicky motivované“ práve v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami. „V prípade ak som kampaň financoval, tak by to znamenalo, že som mu teda nebol veľmi vďačný,“ vyhlásil Sarkozy ironicky. Práve on sa však dôrazne zasadzoval za vojenské operácie proti Kaddáfímu.

„Sarkozyho snaha udrieť si za každú cenu bola spojená s blížiacimi sa voľbami a úsilím nabrať čo najviac volebných bodov. Zároveň chcel pravdepodobne čo najskôr vyvrátiť tvrdenie Tripolisu, podľa ktorého mu Kaddáfí 50 miliónmi dolárov prispel na predošlú predvolebnú kampaň,“ cituje RIA Novosti politológa Jevgenija Satanovského. Podľa AFP väčšina nielen Líbyjčanov neskrýva zlosť k Sarkozymu ako lídrovi medzinárodnej vojenskej akcie proti režimu Kaddáfího.