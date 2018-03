Savčenková je opäť za mrežami

Jej osud evokuje podobný vývoj ako v prípade Michaila Saakašviliho, bývalého gruzínskeho lídra. Porošenko mu udelil ukrajinské občianstvo, vymenoval ho zagubernátora Odeskej oblasti, aby neskôr gruzínskeho „profesionálneho revolucionára“ vypovedal do Poľska, odkiaľ svojho času nelegálne pricestoval na Ukrajinu.

„Vládna moc rozhodla, a teraz ste vy na rade,“ vyhlásila poslankyňa Savčenková po štvrtkovej strate politickej imunity. Predtým, ako vstúpila do budovy štátnej bezpečnosti v Kyjeve. Ako pripomína ukrajinský portál Strana, Savčenkovú zatkli priamo v budove parlamentu po obvinení generálnym prokurátorom Jurijom Lucenkom z vlastizrady.

Hrozí jej vysoký trest vrátane doživotného väzenia. Zatiaľ však súd na ňu uvalil vyšetrovaciu väzbu v trvaní dvoch mesiacov.

"Neriadená strela“ čelí celkove siedmim bodom obžaloby. Poslanci mali možnosť pozrieť si aj video, na ktorom žena podobajúca sa na poslankyňu Savčenkovú hovorí o prípravách na štátny prevrat. V prítomnosti už zatknutého generála Rubena, ktorý mal na starosti výmenu zajatcov z radov separatistov, ukrajinských vojakov a nacionalistických radikálov, vravela o mínometnom útoku na sklenenú strechu snemovne a následne o zastrelení všetkých poslancov, ktorí by prežili pád strechy.

„Je to hlúposť. Bola by to samovražda, ak si uvedomíme, že vládne budovy, sídlo kabinetu, neďaleký parlament a relatívne blízke sídlo prezidenta stráži okolo 5¤000 príslušníkov špeciálnych jednotiek,“ upozornil na slabinu obžaloby aj jeden z diskutujúcich na sociálnej sieti.

„Výhodnejšie pre vládnu moc by bolo, ak by Savčenkovú namiesto za mreže poslali do domáceho väzenia,“ reagoval ukrajinský politológ Viktor Ukolov pre kyjevskú rozhlasovú stanicu Hlas metropoly na možný vývoj v prospech Savčenkovej. Väčšina Ukrajincov ju síce „nemusí“, ale na druhej strane sa otvorene postavila proti prezidentovi Petrovi Porošenkovi, ktorý má dnes minimálnu podporu v spoločnosti. Viacerí pozorovatelia preto považujú zatknutie ukrajinskej hrdinky za zúfalý pokus hlavy štátu odštartovať predvolebnú kampaň.

Podľa kyjevského politológa Ruslana Bortnika sa dá očakávať, že medzi zatknutými sa čoskoro objavia nové známe tváre. „Predovšetkým to má zatieniť Savčenkovej prípad, v ktorom sa vládna moc prerátala,“ dodal politológ. Vrátane parlamentu, ktorému dnes dôveruje mizivé percento Ukrajincov.

Zatiaľ však rýchlosť, s akou sa odohráva dianie okolo Savčenkovej, iba potvrdzuje snahu nielen prezidenta bodovať, s cieľom zvýšiť rating. Samotná obeť politikárčenia si ho podľa viacerých pozorovateľov už zlepšila. Hlavne preto, lebo, ako pripomenul aj kyjevský politológ Michail Pogrebinskij, v mnohom vyjadruje názor väčšiny spoluobčanov. Napríklad iba nedávno vyhlásila, že udalosti na Majdane organizoval Západ, za čo jej tam určite nepoďakujú, a tak nemôže ani rátať s jeho podporou.

„Myslím si, že dobrému obhajcovi Savčenkovej nebude robiť problém spochybniť obžalobu, ktorá má od začiatku nedostatky,“ povedal Pogrebinskij v rozhovore pre Hlas metropoly. Savčenková nie je dnes súčasťou žiadneho z politických „klanov“, ktoré sa pokúšajú mútiť spoločenskú aj tak rozbúrenú hladinu. Nemá za sebou štáb odborníkov ani potrebné finančné toky.

„Ide však o Porošenkovu objednávku v snahe zbaviť sa jej ako faktora nátlaku,“ myslí si nielen Pogrebinskij. Zbaviť sa politika, ktorý otvorene volá nielen po odchode Porošenka, ale aj po jeho potrestaní za to, kam až dostal Ukrajinu. Podľa kyjevského politológa Kosťa Bondarenka v prípade Savčenkovej trest nie je tým hlavným. Ako tvrdí, „nie výsledok, ale proces je dôležitý“.