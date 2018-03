Niektorým Nemcom ide viac o biznis ako o sankcie

V rámci vzťahov s Moskvou sa však v Berlíne ozývajú aj hlasy, podľa ktorých sa treba viac pozerať na vzájomný prospech. V pozadí sú peniaze. Niektorí politici a podnikatelia majú iný názor na protiruské hospodárske sankcie ako kancelárka Angela Merkelová.

Rusi nachádzajú pomocnú ruku u liberálov, ktorí pôvodne mali spolu so Zelenými vytvoriť novú koalíciu s konzervatívcami, ale rokovania nakoniec skrachovali, takže Merkelová obnovila vládnu spoluprácu so sociálnou demokraciou. „Podpredseda parlamentu liberál Wolfgang Kubicki sa nedávno vyslovil za ukončenie sankcií uvalených na Rusko krok za krokom,“ poznamenal nemecký denník Handelsblatt.

Pozadu nezostal ani samotný šéf liberálov Christian Lindner. „Rusko by sa malo opäť priviesť bližšie k skupine štátov G8. Dočasným krokom by sa mohol stať formát G7+1,“ povedal pre nemecké noviny Welt am Sonntag. (Rusku pozastavili členstvo vo veľkoklube na jar 2014.) Otázku Krymu označil za najväčšiu prekážku uvoľnenia vzťahov medzi Moskvou a Západom, pričom ak sa v tejto súvislosti veci nepohnú dopredu, neočakáva žiadny vzájomný pokrok. Nazdáva sa pritom, že pri jednoduchších otázkach treba zistiť, či sa chce Rusko vymaniť zo špirály eskalácie: „Ak sa objavia pozitívne signály z Moskvy, bude potrebné na ne pozitívne reagovať, aj keď riešenie Krymu zatiaľ nie je.“ Lindner dokonca vyhlásil, že by stálo za zváženie, či je nevyhnutné úplne podmieňovať zrušenie protiruských sankcií plnením minských dohôd, čo je nástroj na vyriešenie konfliktu na Donbase na východe Ukrajiny.

Výroky popredných liberálov sa podobajú na slová Sigmara Gabriela, ktorý nedávno opustil kreslo šéfa diplomacie. Tento sociálny demokrat sa vyslovoval za zmiernenie sankcií, čím vyvolal nevôľu v tábore Merkelovej.

Americká stanica CNBC upozornila, že Berlín vysiela zmiešané signály do Moskvy, čo zjavne vyplýva z energeticko-obchodných záujmov najľudnatejšieho štátu EÚ. Handelsblatt pripomenul, že v Rusku pôsobí 5-tisíc nemeckých firiem, ktoré si myslia, že biznis by sa výrazne zväčšil, keby sa zrušili sankcie, ale je nepravdepodobné, že by Merkelová zmenila kurz.

Liberáli obhajujú hlavne záujmy podnikateľov a tí sa netaja, že im ide o vidinu zisku, nie o politiku. Tieto hlasy už spustili alarm na ukrajinskej ambasáde v Berlíne. „Ukrajinci sú šokovaní novou cynickou výzvou. Zrušenie sankcií proti Rusku by bolo osudnou chybou,“ povedal ambasádor Andrej Meľnik pre nemeckú agentúru DPA. Jeho reakciu podnietil šéf Nemeckého agrárneho zväzu Joachim Rukwied, ktorý poukázal na straty, ktoré po uvalení sankcií viedli k ruskému embargu na dovoz potravín z EÚ. „Pre nemecký poľnohospodársky sektor predstavovalo Rusko významný trh s ročným objemom obchodu 1,6 miliardy eur,“ uviedol Rukwied, ktorý sa vyslovil za zrušenie sankcií.

K odporcom sankcií sa pridáva aj združenie Východný výbor nemeckej ekonomiky (zastupuje firmy pôsobiace v 29 krajinách východnej Európy a strednej Ázie). „Neraz sme poukazovali na to, že sankcie viedli k veľkým hospodárskym následkom na oboch stranách,“ povedal šéf združenia Wolfgang Büchele pre stanicu Deutsche Welle. „Večné zápasenie s Ruskom lezie na nervy ekonomike,“ napísali noviny Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), ktoré informovali o ankete združenie, na čele ktorého stojí Büchele. Pýtala sa 110 podnikov s obchodnými väzbami na Rusko, čo si myslia o sankciách. „Z ankety vyplynulo, že 57 percent firiem by chcelo postupné rušenie sankcií proti Moskve, 37 percent by požadovalo okamžité a bezpodmienečné zrušenie a za ich zachovanie bolo len 5 percent,“ uviedol FAZ.

Obchodné vzťahy medzi Nemeckom a Ruskom sa pritom zlepšujú bez ohľadu na platnosť sankcií. Ukazujú to najnovšie údaje, ktoré zverejnil Nemecký štatistický úrad. Export z Nemecka do Ruska vzrástol vlani o viac ako pätinu v porovnaní s rokom 2016. „Nemecké firmy za prvých 11 mesiacov roku 2017 predali do Ruska tovary za 24,1 miliardy eur. Ruský vývoz do Nemecka za rovnaké obdobie dosiahol objem 28,6 miliardy eur, čo je ročný nárast o 19 percent,“ citovala CNBC zo správy úradu.

Medzi tými, čo cítia peniaze na ruskom území, sú napríklad aj svetoznáme nemecké automobilky. „Fabriku v Rusku stavia koncern Daimler a podobný plán vypracúva aj koncern BMW,“ podotkol server Regnum.