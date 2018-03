Rusko šíri dezinformácie, myslí si predseda americkej Snemovne reprezentantov Paul Ryan

Rusko podľa Ryana porušilo medzinárodné normy, keď sa dopustilo agresie voči svojim susedom. Vedie podľa neho tiež kybernetické útoky a snažilo sa miešať do demokratických volieb v Európe i v USA. „Rusko nezdieľa naše záujmy ani naše hodnoty. Naopak sa snaží tieto hodnoty podkopať. Je to pokus zasiať nezhody medzi naše národy. Rozdeliť spojencov a destabilizovať demokratické inštitúcie,“ povedal Ryan.

Šéf dolnej komory Kongresu tiež poďakoval Česku za jeho angažmán v Severoatlantickej aliancii. „Česká a americká armáda sa snaží bok po boku zabezpečovať mier vo svete,“ povedal a pripomenul nasadenie českých vojakov v misiách vedených USA v Afganistane a v Iraku. Ryan v Snemovni potvrdil, že Američania dodržia záväzok kolektívnej obrany v rámci NATO.

„Pevne stojíme za článkom päť našej bezpečnostnej dohody,“ povedal. Pripomenul tiež aliančnú dohodu, že všetci členovia budú vydávať na obranu dve percentá HDP, a vyjadril potešenie nad tým, že sa Česko zaviazalo v budúcnosti túto hranicu dosiahnuť. V súčasnosti sú české obranné výdavky zhruba na polovici dohodnutej hodnoty.

Ryan poďakoval, že Česko udržiava veľvyslanectvo v sýrskom Damasku, ktoré využívajú aj ďalšie západné krajiny vrátane Spojených štátov, a že Česko je aktívne v koalícii proti tzv. IS. „Porazíme Islamský štát,“ povedal. Upozornil pritom, že je nutné, aby spojenci zdieľali informácie v boji proti terorizmu.

Predseda Snemovne reprezentantov pred poslancami tiež zdôraznil úlohu slobodných médií pre fungovanie demokratickej spoločnosti. Poďakoval, že z Česka vysiela stanica Rádio Slobodná Európa, slobodní ľudia sa podľa neho musia zasadzovať o tých, ktorí o slobodu usilujú, ale zatiaľ ju nedosiahli. „Snažíme sa každý deň podporovať demokraciu a ľudské práva,“ povedal.

V Snemovni vyzdvihol tiež česko-americké obchodné vzťahy, v ktorých vidí aj v budúcnosti príležitosti pre obe strany. Podotkol, že USA sú hrdé na to, že patria k najväčším investorom v Česku, a to aj v moderných technológiách. Podotkol, že je potrebné zabezpečiť hospodársky rast, pretože dobré životné podmienky sú dôležitou podmienkou na to, aby ľudia mohli rozhodovať o svojom smerovaní.

Ryan v prejave pred poslancami spomenul aj bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla a jeho slová v americkom Kongrese o tom, že nemožno rezignovať na slobodu. „Slobode sa darí a prekvitá, ale nemali by sme to brať za niečo samozrejmé,“ podotkol Ryan.

Ryan tiež poznamenal, že v Prahe je jeden z najstarších klubov majiteľov legendárnych amerických motocyklov Harley-Davidson. Hovoril o svojom domovskom štáte Wisconsin, o svojej politickej kariére a vyzdvihol terajšieho amerického veľvyslanca v Česku Stephena Kinga, ktorý stál pri jej začiatku.

Špeciálna schôdza Snemovne, na ktorej Ryan vystúpil, trvala približne pol hodiny. Okrem amerického politika na nej prehovoril tiež predseda Snemovne Radek Vondráček.