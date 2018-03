Putinovi Noční vlci ohlásili jazdu z Ruska do Kosova

Do Kosova v pondelok odmietli vpustiť srbskú vládnu delegáciu. Ruský motorkársky gang Noční vlci, ktorý má podporu ruského vedenia, sa tam chce prebiť na motorkách.

Ruský motorkársky gang Noční vlci, ktorý oficiálne podporuje aj ruský prezident Vladimir Putin, v utorok ohlásil, že sa chystá na jazdu z Ruska do Kosova. Členovia združenia to oznámili v Belehrade, kde práve skončila ich aktuálna jazda z Ruska. Jazdou na motorkách do Kosova chcú Noční vlci podľa ich vlastných slov „upriamiť pozornosť na spoločné slovanské korene ruského a srbského národa“. Srbsko, podobne ako Rusko a tiež Slovensko, patria k jedným z mála krajín sveta, ktoré samostatnosť Kosova stále neuznávajú.

Vyhlásenie Nočných jazdcov prichádza práve v čase, keď sa v Kosove radikalizuje situácia. Kosovskí Srbi v utorok nákladnými autami zablokovali kľúčovú cestu vedúcu z kosovskej metropoly Priština na prevažne Srbmi obývaný sever krajiny, čím reagovali na pondelňajšie zatknutie srbského predstaviteľa v Kosove a jeho vyhostenie do Srbska.

V Belehrade sa v tejto veci stretli aj politickí predstavitelia kosovských Srbov so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a oznámili mu, že prestávajú podporovať kosovskú vládu, ktorej boli doteraz súčasťou.

V severokosovskej Mitrovici v pondelok kosovskí policajti nakrátko zatkli hlavného srbského vyjednávača v rokovaniach s Kosovom Marka Ďuriča a vzápätí ho vyhostili z krajiny. Ďurič bol jedným zo štyroch srbských predstaviteľov, ktorí v pondelok plánovali navštíviť severné Kosovo, kosovské úrady im však oznámili, že ich do krajiny nevpustia.

Motorkársky gang Noční vlci patrí k organizáciám, ktoré otvorene podporujú expanzívnu politiku súčasného ruského vedenia. Vodca gangu Alexander Zaldostanov sa často necháva fotografovať s Putinom, od ktorého dostal aj viacero štátnych vyznamenaní. Zaldostanov, ktorý sa netají obdivom k sovietskemu diktátorovi Josifovi Vissarionovičovi Stalinovi, Putinovi nedávno navrhol, aby sa jeho Noční vkci stali súčasťou ruskej armády ako polooficiálne milície.

Do Európskej únie, Kanady a USA majú Noční vlci vstup zakázaný za ich podporu ruskej anexie Krymu a proruského povstania na východe Ukrajiny.