Špekulácie potvrdené: Kim Čong-un navštívil Čínu

Líder krajiny si naplánoval neoficiálnu návštevu Číny od nedele do utorka, pričom ho sprevádzala aj jeho manželka Ri Sol-ču. Stretol sa aj s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom a jeho manželkou. Politici diskutovali aj o vzájomných vzťahoch. Peking vníma návštevu ako dôkaz toho, že Čína je pre Severnú Kóreu najdôležitejším spojencom.

Podľa agentúry Nová Čína Kim počas rokovania vyhlásil, že jeho cieľom je ukončenie severokórejského jadrového programu.

Kórejská ústredná tlačová agentúra v stredu zverejnila Kim Čong-unov osobný list adresovaný čínskemu kolegovi, ktorému sa poďakoval za prijatie a vyjadril tiež radosť z toho, že majú rovnaký názor na „spoločné záležitosti“.

Špekulácie o návšteve severokórejského lídra sa začali šíriť po tom, ako do krajiny prišiel tajomný zeleno-žltý vlak z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).

Tajomný zeleno-žltý vlak z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Miestne médiá medzitým informovali, že k pekinskej hlavnej železničnej stanici, ktorá bola po celý čas uzatvorená pre verejnosť, prišla kolóna zhruba desiatich neoznačených limuzín a jedno z áut vzápätí vošlo do areálu stanice. Tú strážili vojaci aj policajti, zatiaľ čo muži bez uniforiem zabraňovali okolostojacim občanom fotografovať. Pre Kima Čong-una to bola jeho prvá zahraničná cesta od nástupu do funkcie v roku 2011.

Kim Čong-un sa plánuje v nadchádzajúcich týždňoch stretnúť s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

USA: Návšteva dokazuje správnosť ‚kampane maximálneho tlaku‘

Návšteva severokórejského vodcu Kim Čong-una v Číne je dôkazom toho, že „kampaň Spojených štátov spočívajúca v maximálnom nátlaku vytvára tú správnu atmosféru pre rozhovory so Severnou Kóreou,“ vyhlásila v utorok hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.

Peking v utorok už skôr poinformoval Biely dom o neoficiálnej návšteve Kim Čong-una v Číne a odovzdal tiež osobný odkaz čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, dodala Sandersová.

USA sú v úzkom kontakte so svojimi spojencami Južnou Kóreou a Japonskom, zdôraznila tiež Sandersová.