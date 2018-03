Odveta za vyhostenie ruských diplomatov príde čoskoro, odkázal Peskov

Rusko pripraví odvetné opatrenia voči krajinám, ktoré sa rozhodli vyhostiť ruských diplomatov. Vyhlásil to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že tieto opatrenia treba očakávať čoskoro. Všetko sa podľa neho odohrá tak, aby to bolo v súlade so záujmami Ruskej federácie.