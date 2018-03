Z Národného onkologického ústavu nesmie odchádzať elita, tvrdí Kalavská

Elitné pracovisko, akým je Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave, si nemôže dovoliť prichádzať o špičkových lekárov. Tvrdí to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) po tohtotýždňovom stretnutí s vedením ústavu.

Generálneho riaditeľa NOÚ Jozefa Valockého (Smer) preto požiadala, aby jej deklaroval, „že všetci kľúčoví lekári v onkologickom ústave sú tam ochotní pracovať“. „Pretože stať sa odborníkom v danej oblasti trvá roky, nemôžeme si dovoliť prichádzať o takýchto ľudí,“ vysvetlila Kalavská novinárom po rokovaní vlády.

Na NOÚ sa valí kritika z radov jej zamestnancov, upozornili na odchádzajúci personál i odklady operácií. Kalavská sa tam šla tento týždeň pozrieť osobne, vedeniu NOÚ dala do troch mesiacov vypracovať strategický plán rozvoja. Ministerka sa stretla aj so zamestnancami, „teraz vyhodnocuje ich podnety“. „Zatiaľ by som nechcela hovoriť o zlyhaní niekoho,“ povedala.

Ministerka je ochotná začať i debatu o komplexnom riešení celej siete onkologických pracovísk. V prípade NOÚ je zvedavá na strategický plán. „A na základe neho uvidíme, či v ňom potrebujeme viac lôžok a viac onkologických lekárov, a určite sa k tomu postavíme adekvátne,“ dodala.

Vedenie NOÚ odmieta, že by situácia v ústave bola kritická. „Zabezpečujeme všetky činnosti vo vzťahu k pacientovi bez obmedzenia, pacientov ošetrujeme ambulantne a rovnako fungujú aj chirurgické odbory,“ povedala hovorkyňa onkologického ústavu Martina Šoltésová. Dementovala tvrdenia, že by z NOÚ personál odchádzal hromadne. Priznala však, že v porovnaní s minulým rokom je zamestnancov menej, a to najmä v radoch administratívnych pracovníkov a sestier, ktorých je oproti vlaňajšku o 25 menej.

NOÚ však podľa Šoltésovej hľadá na tieto miesta ľudí. Lekári sú podľa nej tento rok v NOÚ v rovnakom počte ako v predchádzajúcom. Hovorkyňa pripustila aj presun operácií, odmieta však tvrdenia, že by šlo o veľký časový horizont. „A ak sa to udeje, tak máme zväčša plné lôžka na danom oddelení,“ dodala.