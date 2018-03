Pápež František vyzval na Zelený štvrtok kňazov, aby boli nablízku hriešnikom

František v homílii varoval kňazov, aby ich počas kázní nezvádzalo nástojiť na cirkevnom práve a doktríne, keďže by to mohlo vzdialiť bežných veriacich od Ježiša. Dokonca aj keď sa ľudia dopustia cudzoložstva, kňazi by to nemali posudzovať právnym dogmatizmom. Namiesto toho by kňazi mali podľa pápeža pomáhať cudzoložníkom, aby hľadeli dopredu, a nie späť – aj keď im musia znova a znova opakovať, aby už nehrešili.

Františkovo napomenutie prišlo v čase, keď jeho otvorenosť voči rozvedeným a znovu vydatým či ženatým katolíkom značne rozdelilo cirkev, pripomína agentúra AP.