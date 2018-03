Novičok má podľa Moskvy významné miesto v českom výskume

Hovorkyňa povedala, že Severoatlantická aliancia využíva potenciál českého chemického priemyslu a české poznatky v oblasti protichemickej obrany. „Prahu nikto z ničoho neobviňoval a neobviňuje,“ vyhlásila Zacharovová. V médiách vrátane českých je však podľa nej mnoho textov potvrdzujúcich potenciál českých chemických výskumov.

Vývoj pod kódovým označením Novičok prebiehal v Británii, USA, Česku a Švédsku, zopakovala hovorkyňa skoršie ruské tvrdenia. Výsledky vývoja nových otravných látok tohto typu, ktoré tieto štáty dosiahli, sú podľa nej obsiahnuté vo viac ako 200 otvorených zdrojoch krajín NATO.

Česko (Československo) podľa Zacharovovej vykonávalo výskumy v oblasti protichemickej obrany v rámci Varšavskej zmluvy. „Vo všetkých médiách sú správy na túto tému, hovorí sa tam, že po rozpade organizácie (Varšavskej zmluvy) sa český vedecký potenciál v tejto oblasti hodil novým západným partnerom, NATO ho zdedilo“.

Česká armáda plnila špeciálne úlohy na Blízkom východe, vojaci likvidovali následky použitia chemických zbraní v Kuvajte, uviedla.

Existujúce mediálne informácie o činnosti vedeckých stredísk, ktoré skúmajú v Česku bojové otravné látky dovoľujú podľa Zacharovovej dospieť k záveru, že „významné miesto vo výskume majú látky nervovoparaly­tického účinku zvané podľa západnej klasifikácie novičok“. Českí vedci neraz získavali granty vedeckého výboru NATO, vo Vyškove existuje stredisko NATO pre ochranu pred zbraňami hromadného ničenia, konštatovala ruská hovorkyňa.

„Samostatným smerom výskumu (českých) toxikológov je vývoj protijedov a tiež takzvaných spájajúcich látok a fermentov, ktoré pohlcujú komponenty nervových látok. Výskumné práce vykonáva česká strana v tesnej spolupráci so štruktúrami NATO,“ pokračovala Zacharovová. Fakt, že českí chemici voľne disponujú charakteristikami otravných látok triedy novičok, svedčí o širokej dostupnosti tejto informácie, dodala.

„Prahu nikto v ničom neobviňoval a neobviňuje. Na rozdiel od britských kolegov žiadne obvinenie nevznášame. Hovoríme len o tom, že dokonca aj v mediálnom priestore – a nie je to propaganda, nie sú to ruské, ale české médiá – existuje množstvo materiálov, potvrdzujúcich potenciál Česka v oblasti chemických výskumov. To je jednoducho treba brať do úvahy,“ povedala hovorkyňa.