Vymení ČSSD postoj k Babišovi za dve ministerstvá?

"Prekáža mi, že pred rokovaním vyhlasovali, že ČSSD odmieta Babiša ako premiéra. Ale vzápätí to vymenili za financie a za vnútro,“ reagoval na "svojich" Jaroslav Foldyna (ČSSD). Na výsledky, ktoré dosiahli na najnovšom rokovaní ČSSD s hnutím ANO o budúcej možnej vládnej koalícii.

„Absolútne kľúčovou podmienkou, ktorú musíme vyriešiť, je otázka súčasného premiéra, pretože sociálna demokracia dlhodobo tvrdí, že vo vláde nemôže byť trestne stíhaný politik,“ vyhlásil v českom rozhlase ešte v polovici januára Jan Hamáček, šéf ČSSD, v narážke na premiéra v demisii Andreja Babiša. ANO však trvá na svojom: kandidátom hnutia na premiéra je a bude šéf ANO Andrej Babiš.

„Rokovanie o programe vlády pokročilo, ale personálne záležitosti sú stále principiálnym problémom,“ musel napokon aj vo štvrtok priznať Hamáček po najnovšom kole rokovaní tandemu ANO – ČSSD. S tým, že socialisti si berú týždeň na rozmyslenie. Do najbližšieho piatka, keď sa stretne vedenie ČSSD. O deň skôr by mali rokovať lídri Babiš a Hamáček a už v sobotu by mal dať bodku za celým procesom v Hradci Králové pokračujúci zjazd sociálnej demokracie.

Panuje zhoda, že zo strany ČSSD ide o politické kupčenie. Predseda Hamáček totiž vlastne potvrdil ústup, keď „naznačil“, že „ak ANO neustúpi od nominácie trestne stíhaného Babiša alebo neprenechá sociálnej demokracii rezorty vnútra alebo financií, tak by to znamenalo koniec rokovaniam“. Socialisti žiadajú aj päť ministerských kresiel vrátane v rezorte sociálnych vecí a zdravotníctva. ANO pripúšťa možnosť štyroch postov v kabinete.

Socialisti vyhlasujú, že nie sú vraj pripravení na ďalšie ústupky. Napokon, ako tvrdí ČSSD, je to „hnutie ANO, ktoré potrebuje týždeň na rozmyslenie“. „Teraz záleží na nich, či bude spoločná vláda a za akých podmienok,“ dodal Hamáček. Jeho stranícky kolega, podpredseda ČSSD Jiří Zimola, však vyzýva socialistov na „návrat na zem“.

"ČSSD si musí uvedomiť, že už nemáme 30 percent. Máme ich sedem. Môžeme byť radi, že s nami niekto rokuje, že nás automaticky nehodil do opozície,“ povedal Zimola denníku Právo. Noviny zároveň pripomínajú, že na post ministra financií nemá ČSSD vhodného kandidáta a že nie je jasné ani to, kto by v prípade zisku mal riadiť rezort vnútra.

Zatiaľ je otázka Babiša ako premiéra podľa Jaroslava Foldynu stále kontroverzná. Vyjednávači za jeho stranu sa vraj neriadili mandátom prvej časti zjazdu ČSSD. V tejto súvislosti upozornil, že v druhej etape zjazdového rokovania (7. apríla) vznikne problém – členská základňa stále vidí Babiša ako trestne stíhaného premiéra.