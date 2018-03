Orbán sa obáva matematiky a korupcie

"Orbán a jeho komunikačný tím sa zamerali na kampaň postavenú na boj s migráciou a Georgeom Sorosom. Žiadny kandidát Fideszu ani samotný premiér sa nezúčastnili na nejakej serióznej debate v televízii, rádiu či inde. Neexistuje dialóg. V podstate sme od všetkých strán len svedkami čierno-bielych argumentov,“ uviedol pre Pravdu Botond Feledy z Centra pre euroatlantickú integráciu a demokraciu.

Podľa analytika dosiahla polarizácia v krajine extrémnu mieru. ,,,Vláda siaha k čoraz tvrdším metódam, ako je zverejnenie nahrávok mimovládnych organizácií, ktoré boli tajne zhotovené,“ pripomenul Feledy, podľa ktorého však má Orbán aj strach, že ho porazia vlastnými zbraňami. "Fidesz sa hlavne bojí, aby v poslednej chvíli nedošlo k širokej spolupráci opozície. Tak by sa jej podarilo poraziť Fidesz vo volebnej matematike, z ktorej sám urobil zákon,“ myslí si odborník.

Priemer prieskumov za posledných 30 dní ukazuje, že Fidesz a jeho satelitný koaličný partner Kresťanskodemo­kratická ľudová strana majú podporu tesne nad 50 percent. Politologička Krisztina Aratóová z Univerzity Loránda Eötvösa si však myslí, že na výskumy sa príliš spoliehať v tejto chvíli nedá. Maďari vyberú 199 členov parlamentu, 106 z nich vzíde z volebných okrskov, kde by opozícia mohla mať šancu. Musela by však zopakovať "zázrak“ z volieb starostu z mesta Hódmezővásárhely z 25. februára.

"Víťazom sa stal Péter Márk-Zay, katolík, ktorý má sedem detí a predtým volil Fidesz. Podporili ho všetky opozičné strany. Bol to tak povediac aha moment. Opozícia si uvedomila, že môže niečo dosiahnuť, keď spolupracuje,“ uviedla pre Pravdu Aratóová.

Bývalý spojenec Orbána a šéf Maďarsko-európskej spoločnosti István Hegedűs si myslí, že je viac takých Maďarov, čo si prajú zmenu, ako tých, čo si želajú zotrvanie Fideszu pri moci. "Vznikol obrovský tlak na rozštiepenú opozíciu, aby v parlamentných voľbách nasledovala model z Hódmezővásár­helyu,“ vysvetľuje Hegedűs pre Pravdu. "Teoreticky existuje šanca, že sa staré, nové, ľavicové, liberálne a zelené politické skupiny dohodnú na jednom kandidátovi proti Fideszu vo väčšine okrskov. Ale musel by sa do toho zapojiť aj Jobbik, teda strana, ktorá sa v poslednom období posunula z extrémne pravicových pozícií k umiernenejším postojom,“ vyhlásil Hegedűs.

Veronika Jóžwiaková z Poľského inštitútu pre medzinárodné vzťahy pripomína, že Fidesz cíti tlak a robí všetko pre mobilizáciu svojich stúpencov, ale asi môže zabudnúť na ústavnú väčšinu. "Orbán sa najviac obáva toho, že opozícii sa podarí zvýšiť počet poslancov v parlamente. Nie je to pravdepodobné, ale najhorší scenár by pre Fidesz bol, keby potreboval koaličného partnera,“ reagovala Jóžwiaková.

Do nemalej miery je to vďaka Fideszu, že sa Jobbik dostal do pozície, že by mohol spolupracovať s liberálnejšími stranami. Orbánovci tak pritvrdili v útokoch na migrantov a v konšpiračných teóriách o americkom miliardárovi a filantropovi Sorosovi a financovaní mimovládnych organizácií, že extrémisti si museli hľadať trocha iný odkaz pre verejnosť.

"Môžete byť proti mnohým veciam, ktoré reprezentuje George Soros, vrátane liberálnej ideológie alebo liberálnej sociálnej teórie, ale nemôžete viesť takúto nenávistnú kampaň proti jednotlivcovi alebo ideológii,“ povedal pre agentúru Reuters Márton Gyöngyösi, jeden z lídrov Jobbiku.

Od toho, aby sa maďarská opozície zjednotila, je však stále veľmi ďaleko a čas beží. Možno však predsa len vycíti Orbánove slabiny.

"V tomto nehrá opozícia žiadnu veľkú úlohu, ale médiá, ktoré vlastní oligarcha a bývalý premiérov priateľ Lajos Simicska, už niekoľko týždňov zverejňujú príbehy o kľúčových ľuďoch Fideszu. O tom, ako majú účty v daňových rajoch, ako zneužívali eurofondy, o čistej korupcii,“ pripomenula Aratóová. "Vyzerá to ako dobre načasované a očakávam, že toho bude ešte viac. Myslím, že Orbán sa týchto príbehov obáva,“ dodala politologička.