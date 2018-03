Konzuláty zavreté, diplomati sa balia. Ruskí aj americkí

Zamestnanci amerického konzulátu v ruskom Petrohrade sťahujú americkú vlajku. Autor: SITA/AP, Dmitri Lovetsky

Ruskí diplomati, ktorých vypovedali zo Spojených štátov v reakcii na otravu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripala a jeho dcéry v Británii, začali v sobotu opúšťať ruské veľvyslanectvo vo Washingtone. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa začalo baliť tiež na americkom konzuláte v Petrohrade.

Moskva totiž ako odpoveď na vypovedanie šiestich desiatok svojich diplomatov a uzatvorenie konzulátu v Seattli nariadila recipročne vypovedanie šesťdesiatich amerických diplomatov z Ruska a uzavretie amerického konzulátu v Petrohrade.

Podľa AFP krátko popoludní miestneho času ruskú ambasádu v hlavnom meste Spojených štátov v modrom autobuse opustilo asi päť desiatok mužov, žien a detí. Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov už skôr agentúre TASS povedal, že ruskí diplomati vypovedaní zo zastupiteľských úradov vo Washingtone, New Yorku a Seattli opustia Spojené štáty v sobotu. Celkovo by malo USA opustiť 171 osôb, diplomatov a ich rodinných príslušníkov. Moskva preto do USA poslala dve zvláštne lietadlá.

V sobotu sa začalo baliť tiež na americkom konzuláte v Petrohrade. Od sobotňajšieho rána pred budovu zastúpenia USA v druhom najväčšom ruskom meste prichádzalo jeden sťahovacie auto za druhým, uviedla AFP. Z budovy v centre mesta už bola stiahnutá aj americká vlajka. Konzulát musia zamestnanci opustiť v sobotu do 21:00 SELČ, rezidenciu konzulátu musia podľa Interfaxu vypratať do konca apríla.

Autá opúšťajú ruskú ambasádu vo Washingtone. Autor: SITA/AP, Carolyn Kaster

Vzájomné vypovedanie diplomatov kvôli kauze Skripal sa spolu takmer troch stoviek zamestnancov zastupiteľských úradov. Najprv v polovici marca vypovedala Británia 23 ruských diplomatov, Rusko odpovedalo vypovedaním rovnakého počtu Britov. Na znamenie solidarity s Britániou vypovedali ruských diplomatov tento týždeň ďalšie tri desiatky krajín sveta, vo štvrtok Rusko reagovalo vyhostením 60 amerických a v piatok ďalších 59 diplomatov z 23 krajín vrátane Česka. V prípade štyroch ďalších štátov si vyhradilo právo urobiť tak neskôr.

Moskva navyše oznámila, že Británia musí stiahnuť ďalších viac ako 50 diplomatov, aby sa vyrovnala pomer s počtom ruských členov misie v Spojenom kráľovstve.

Ruské ministerstvo zahraničia v sobotu varovalo svojich občanov cestujúcich do Británie, že sa môžu stať cieľom provokácií, vrátane vkladania cudzích predmetov do ich batožiny. Vyzvalo ich preto, aby si svoju batožinu vzhľadom „k protiruskej politike“ Londýna dôkladne strážili.

Napätie vo vzťahoch Británie a ďalších krajín s Ruskom vyvolal prípad otravy bývalého dvojitého agentúra Sergeja Skripala a jeho dcéry Julie v juhoanglickom Salisbury. Podľa Britov je za ňou s najväčšou pravdepodobnosťou Rusko. Moskva obvinenia odmieta.