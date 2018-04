V USA rastie napätie pre sčítanie obyvateľstva, dôvodom je otázka občianstva v dotazníku

Najmenej dvanásť amerických štátov chce zažalovať federálnu vládu, médiá hovoria o sabotáži a bývalý minister vnútra to nazval priamym útokom na reprezentatívnu demokraciu. Reč je o otázke občianstva, ktorú chce Biely dom zahrnúť do sčítania obyvateľstva v roku 2020.

„Trumpovo rozhodnutie o občianstve vyvolalo právny a politický boj,“ zhodnotil súčasnú situáciu denník Washington Post.

Biely dom už dávnejšie avizoval, že sa pri najbližšom sčítaní obyvateľstva chce dozvedieť aj občianstvo obyvateľov krajiny. Napriek protestom z politického, právnického aj občianskeho prostredia tento týždeň americké ministerstvo obchodu, pod ktoré spadá štatistický úrad, oznámilo, že danú otázku zahrnie do dotazníka. Hlavným argumentom ministerstva je, že otázka o občianstve pomôže vláde získať informáciu o počte obyvateľov s právom voliť (volebné právo majú len občania Spojených štátov) a tým efektívnejšie manažovať volebný proces.

Kritici si myslia, že snaha zahrnúť túto otázku do sčítania vychádza z nepriateľského postoja administratívy Donalda Trumpa k cudzincom, a že imigranti bez statusu občana jednoducho dotazník zo strachu nevyplnia.

Žaloba z Kalifornie

„Trumpova administratíva sabotuje sčítanie,“ napísal denník Washington Post a upozornil na dôležitosť maximálnej možnej účasti obyvateľov na sčítaní, keďže od počtu obyvateľov závisí okrem iného aj množstvo financií, ktoré jednotlivé štáty dostanú z federálneho rozpočtu.

Počet obyvateľov v danom štáte určuje aj počet jeho zástupcov v Snemovni reprezentantov, dolnej komore Kongresu. Ak by sa prisťahovalci na sčítaní nezúčastnili, viac kresiel by získali štáty s prevažne neimigrantskými americkými občanmi, ktoré sú voličskou základňou Donalda Trumpa, upozornil Washington Post. Kalifornia už preto federálnu vládu zažalovala a viaceré štáty avizovali, že sa pridajú.

Na ťahu je Kongres

„Údaje zo sčítania sú základom plánovania toho, ako naše komunity porastú v nasledujúcom desaťročí. To, čo Trumpova administratíva žiada, je nielen alarmujúce, ale je to aj protiústavný pokus o zabránenie presnému sčítaniu,“ povedal pre denník New York Times minister vnútra štátu Kalifornia Xavier Becerra. Právne kroky ohlásil aj bývalý minister vnútra Eric Holder aj viacerí zákonodarcovia z Demokratickej strany.

Otázka týkajúca sa občianstva už bola v minulosti súčasťou dotazníkov, a to najmä v obdobiach intenzívnej imigrácie, ako napríklad v období svetových vojen. Dotazník pre sčítanie obyvateľstva musí ešte schváliť Kongres. Celonárodné sčítanie obyvateľstva sa v USA koná každých desať rokov.