Ruskí diplomati, ktorí boli vyhostení z USA, pristáli v Moskve

Lietadlo, ktoré pristálo na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo, priviezlo diplomatov z ruského veľvyslanectva vo Washingtone. V priebehu nedele sa očakáva aj prílet ďalšieho lietadla s ruskými diplomatmi a rodinami z konzulátu v New Yorku a z ruskej misie pri OSN.

Spojené štáty minulý týždeň nariadili odchod 60 ruských diplomatov, a to v rámci rozsiahleho vyhosťovania ruských diplomatov z Británie i niektorých jej spojeneckých krajín, ktoré tak urobili gesto solidarity so Spojeným kráľovstvom. To bolo nútené reagovať na útok na bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Skripaľa a jeho dcéru Juliju, ktorý sa odohral 4. marca v anglickom meste Salisbury.

K vyhosteniu ruských diplomatov pristúpilo spolu 29 štátov sveta. Slovensko sa zatiaľ k tejto iniciatíve nepripojilo.

Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok, obvinila Moskvu. Tá akúkoľvek spojitosť s prípadom Skripaľ neoblomne odmieta a nariadila vyhostenie rovnakého počtu západných diplomatov.