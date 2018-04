Rusko začne dodávať Turecku systémy S-400 v júli 2019

Rusko začne dodávať Turecku raketové systémy protivzdušnej obrany S-400 v júli 2019, oznámil v stredu námestník tureckého ministra obranného priemyslu Ismail Demir.

„Zmenili sme dátum dodania systémov S-400 špecifikovaného v zmluve s Ruskom na júl 2019,“ citovala Demira agentúra TASS. Poznamenala, že ruský prezidentský poradca pre vojensko-technickú spoluprácu Vladimir Kožin predtým tvrdil, že realizácia kontraktu sa začne začiatkom roka 2020.

Ako informovala agentúra Anadolu, ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan na spoločnej tlačovej konferencii v Ankare v utorok vyhlásili, že sa dohodli na skoršom dodaním systémov S-400.

S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany – v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.