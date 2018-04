Palestínčania: Pustite nás domov!

Zároveň pripomenul, že Izrael vždy tvrdo odpovie. Reagoval tak na piatkový začiatok protestu pod heslom Pochod za návrat. Viac ako 30-tisíc Palestínčanov napokon zaplatilo za protest smrťou 18 demonštrantov zastrelených izraelskými vojakmi. Desiatky utrpeli zranenia. Podľa Kedmiho v pozadí najnovšieho protestu je hnutie Hamas, „ktoré sa takto aj za cenu životov civilistov chce zviditeľniť“. Väčšina svetového spoločenstva má však iný názor vrátane triezvych hlasov v samotnom Izraeli.

„Palestínčania demonštrujú bez zbraní a ich protest sa končí slzami vyvolanými zastrelením právom nespokojných rodákov,“ reagoval napríklad Jaton Levy, známy publicista. V tejto súvislosti novinár z izraelského vojenského rádia Kubi Midan konštatoval: „Hanbím sa, že som Izraelčan.“ A prišiel o miesto.

Palestínčanov vyhnali pred sedemdesiatimi rokmi a medzinárodné spoločenstvo mlčí. Nepomáha im k návratu do vlasti. A tak piatkovým protestom chceli ukázať, že situácia je neúnosná. zdroj Pravdy

„Je to súčasť boja proti izraelskej okupácii,“ cituje palestínska agentúra WAFA prezidenta Mahmúda Abbása, ktorý podporil aktivity na hraniciach s pásmom Gazy a pripomenul 70 rokov trvajúcu izraelskú okupáciu palestínskeho územia.

Od začiatku minulého týždňa si Palestínčania z pásma Gazy začali budovať stany pri hraniciach s Izraelom. Protesty sú plánované na viac ako šesť týždňov. Podľa plánu by akcia Pochod za návrat mala vyvrcholiť v polovici mája. V deň výročia vzniku izraelského štátu.

Palestínske ženy v stane na hraniciach s Izraelom počas akcie Pochod za návrat pečú chlieb. Autor: Reuters, IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Ako pre Pravdu pripomenul dobre informovaný palestínsky zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite, v pásme Gazy žije viac ako 70 percent obyvateľov so štatútom utečenca. Platí to dodnes aj pre príbuzných pôvodných utečencov, deti a vnukov. Napriek tvrdeniu Tel Avivu, podľa ktorého „pôvodní utečenci vymierajú prirodzenou cestou“.

Rezolúciu OSN týkajúcu sa práva Palestínčanov na návrat do vlasti však obnovujú každoročne. Právo na návrat je tak právom všetkých približne 5 miliónov zaregistrovaných palestínskych utečencov. Ako pripomenul denník Die Welt, v rokoch 1947 až 1948 vyhnali Izraelčania z domovov asi 750-tisíc Palestínčanov, z ktorých 250-tisíc sa ocitlo v pásme Gazy. Dne je tam oficiálne 1, 2 milióna ľudí so štatútom utečenca, ktorý sa podľa zákona dedí.

Pásmo Gazy je menšie ako Praha Oficiálny názov : po arabsky Kitá Ghazza; hebrejsky Azza

: po arabsky Kitá Ghazza; hebrejsky Azza Rozloha : 360 km2 (Praha má rozlohu 496 km2); šírka pásma 11 kilometrov, dĺžka 40 kilometrov

: 360 km2 (Praha má rozlohu 496 km2); šírka pásma 11 kilometrov, dĺžka 40 kilometrov Počet obyvateľov : takmer 2 milióny Palestínčanov vrátane 1,3 milióna utečencov alebo ich potomkov

: takmer 2 milióny Palestínčanov vrátane 1,3 milióna utečencov alebo ich potomkov Správne stredisko : Gaza – asi 400 000 obyvateľov

: Gaza – asi 400 000 obyvateľov Hustota : Je najhustejšie obývanou oblasťou na svete

: Je najhustejšie obývanou oblasťou na svete Približne 80 percent obyvateľov pásma je pod hranicou chudoby

obyvateľov pásma je pod hranicou chudoby Izraelom vytvorená tzv. oblasť nikoho bráni v prístupe na 17 percent pásma vrátane tretiny jeho poľnohospodár­skej pôdy

„Izrael chce, aby si našli novú vlasť na palestínskom území,“ tvrdí Die Welt. Teda mimo Izraela. „Pre Izraelčanov však snaha Palestínčanov na návrat do vlasti znie ako výzva na národnú samovraždu,“ dodáva denník.

„Palestínčanov vyhnali pred sedemdesiatimi rokmi a medzinárodné spoločenstvo mlčí. Nepomáha im k návratu do vlasti. A tak piatkovým protestom chceli ukázať, že situácia je neúnosná. Skutočnosť, že už jedenásť rokov čelia katastrofálnej humanitárnej situácii. A to tvrdí OSN a nie Palestínčania. Na hranice vyšli neozbrojení ľudia a budú v tom pokračovať,“ upozornil zdroj Pravdy. Na izraelské tvrdenie, že medzi protestujúcimi demonštrantmi boli ostreľovači hnutia Hamas strieľajúci na izraelských vojakov, reagoval: „Ak to tvrdia, tak asi snajperi z Hamasu museli byť slepí, pretože podľa Tel Avivu netrafili ani jedného Izraelčana.“

Nie je to prvýkrát, čo Izrael neadekvátne reagoval na palestínske protesty. Aj tentoraz generálny tajomník OSN António Guterres, ako aj šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová sa však zmohli akurát na výzvu na nezávislé vyšetrovanie piatkového konfliktu. A Tel Aviv reagoval opäť v duchu tvrdej antipalestínskej politiky kabinetu premiéra Banjamina Netanjahua, ktorý dnes čelí trestnému stíhaniu.

„Izraelskí vojaci urobili, čo bolo treba. Zaslúžia si medailu,“ vyhlásil v armádnom rozhlase Netanjahuov minister obrany Avigdor Lieberman citovaný Reuters. S tým, že „nebude žiadna vyšetrovacia komisia“. Navyše denník Die Welt upozorňuje, že ak sa v piatok uskutoční ďalší palestínsky protest na hraniciach s Izraelom, tak to bude znamenať koniec Pochodu za návrat. „Odradzujúco pritom pôsobí americké veto v BR OSN,“ dodáva nemecký denník. Zároveň však pripúšťa, že izraelský štát dnes čelí najväčšej skúške od svojho vzniku.