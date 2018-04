Americký súboj s Rusmi o peniaze z Ukrajiny

Na jednej strane stojí ruský dodávateľ TVEL, na druhej firma Westinghouse so sídlom v USA (v roku 2017 sa stala jej väčšinovým akcionárom skupina Toshiba).

Ukrajina má s Westinghouse podpísanú dohodu do roku 2020 o poskytovaní paliva do šiestich jadrových reaktorov. V tomto roku predĺžili obchodný vzťah. „Westinghouse bude zásobovať sedem z pätnástich ukrajinských reaktorov v období 2021 – 2025,“ pripomína agentúra Reuters. Zvyšných osem bude naďalej vyrábať elektrinu z ruských zdrojov, za čo Kyjev zaplatí ročne Moskve okolo 400 miliónov dolárov. Palivo od Westinghouse je údajne drahšie. Dovedna sa tak môže točiť každoročne v tomto jadrovom biznise necelá miliarda dolárov.

Záporožská atómová elektráreň, ktorá sa nachádza pri juhoukrajinskom meste Enerhodar Autor: SITA/AP, Olexander Prokopenko

Kyjev plánuje dohodnúť s Rusmi ďalšie dodávky do reaktorov do roku 2025. Ekonóm Boris Kušniruk to nepovažuje za správne: „Ukrajinskí predstavitelia plánujú ponechať kritickú závislosť Ukrajiny od dodávok ruského jadrového paliva ešte najmenej na sedem rokov,“ napísal v blogu na portáli NV Biznis. Nazdáva sa, že by bolo správne takmer kompletne prejsť na palivo od Westinghouse už v priebehu troch až piatich rokov. Minister energetiky Igor Nasalik ubezpečuje, že tento prechod je cieľ, ale nehovorí, kedy by to bolo dosiahnuteľné. V každom prípade sa však zatiaľ začína napĺňať zámer prezidenta Petra Porošenka, aby objem nákupu z Ruska klesol pod 50 percent.

Ukrajina ako experimentálne miesto

Z údajov z roku 2016 vyplýva, že TVEL zásoboval Ukrajincov palivom v objeme 72 percent. Vedenie tejto firmy prízvukuje, že dodávky z Ruska sú najlepšie riešenie. Vyhlasuje, že palivo od západného predajcu nevyhovuje ukrajinským reaktorom, pričom pokiaľ ide o bezpečnostné normy, má to byť dokonca takpovediac zahrávanie s ohňom. Pritakávajú aj niektorí Ukrajinci: „Vyskytli sa problémy s palivom od Westinghouse, napríklad bolo deformované,“ poznamenal podľa serveru ZN predseda Energetického združenia Ukrajiny Vasilij Kotko.

Na nezlučiteľnosť používania dvoch rôznych typov paliva poukázal niekdajší podpredseda ukrajinského úradu pre jadrovú bezpečnosť Georgij Kopčinskij. Znižovanie odberu pritom Moskva spája aj s rusofóbiou Kyjeva, takže v zápase o ukrajinský trh preskakujú aj politické iskry.

Do obviňovania západného dodávateľa sa zapojil aj Dmitrij Marunič, ktorý šéfuje Inštitútu energetických štúdií: „Westinghouse používa Ukrajinu ako experimentálne miesto na testovanie a zavádzanie kópií ruského jadrového paliva do sovietsky projektovaných reaktorov,“ uviedol pre ruskojazyčný server Ukrajina.

Kampaň proti západnej firme

Ako sa vo veľkom biznise niekedy pritrafí, aj teraz dochádza k slovným atakom obchodného konkurenta. Námestník riaditeľa korporácie Rostatom, pod ktorú spadá TVEL, tvrdí, že nie je potvrdená bezpečnosť paliva od Westinghouse s tým, že podľa neho nie je dobrá skúsenosť s jeho používaním v minulosti.

Jadrová energetika na Ukrajine Atómové elektrárne pokrývajú v krajine 44 percent spotreby elektrickej energie.

pokrývajú v krajine 44 percent spotreby elektrickej energie. V prevádzke sú štyri jadrové elektrárne s pätnástimi reaktormi, dva sú ešte vo výstavbe.

jadrové elektrárne s pätnástimi reaktormi, dva sú ešte vo výstavbe. Záporožská, ktorá sa nachádza na juhovýchode Ukrajiny, je najväčšia v Európe.

Oleg Grigoriev sa tiež posťažoval na to, že obe palivá vyrábajú energiu v zmiešaných zónach: „Nevieme, aký vplyv má palivo od Westinghouse na naše palivo – či negatívne, alebo pozitívne. Myslíme si, že nie je možné sa tak nezodpovedne správať k jadrovej energetike. Sú to nebezpečné alebo nie bezpečné experimenty, ktoré môžu viesť k najsmutnejším situáciám,“ povedal pre agentúru RIA Novosti. Dodal pritom, že najnovšie palivo od TVEL-u technologicky zaostáva za ponúkanou produkciou z Westinghouse.

V kampani proti západnej firme sa používajú aj údaje o poruchách na ukrajinských reaktoroch. „V roku 2017 došlo k sedemnástim prípadom narušenia fungovania atómových elektrární na Ukrajine, čo je najviac za posledných sedem rokov,“ napísali noviny Vzgľad. Bolo to o päť viac negatívnych situácií v porovnaní s rokom 2016.

Moskva si chce udržať doterajší objem dodávok

Záporožská jadrová elektráreň, ktorá je najväčšia v Európe, používa palivo od Westinghouse od začiatku roka 2016. „Odvtedy sa tam závideniahodne vyskytujú mimoriadne situácie,“ ironicky podotkol server Ukrajina. „Hlavné nebezpečenstvo spočíva v nezlučiteľnosti amerických palivových zložiek a reaktorov sovietskeho typu,“ napísal tento portál. Záporožská atómka funguje s palivom od Westinghouse v dvoch blokoch, v tomto roku sa počíta, že dodávky tejto firmy zabezpečia kompletne výrobu energie v areáli, ktorý sa nachádza pri meste Enerhodar na juhovýchode Ukrajiny.

V Kyjeve a v Moskve stoja proti sebe dva odlišné pohľady. Kým na jednej strane zaznievajú slová o energetickej nezávislosti, respektíve o diverzifikácii, na druhej strane je vidieť všemožnú snahu udržať si doterajší objem dodávok. „TVEL má platný kontrakt s ukrajinskou spoločnosťou Energoatom do konca využívania ukrajinských reaktorov, ktorý chceme jednoznačne plniť,“ povedala pre RIA Novosti šéfka TVEL-u Natalia Nikipelovová. Aj ona sa podobnými vetami ako Grigoriev obula do Kyjeva: „Nemáme presné informácie o americkom palive v ukrajinských reaktoroch a je neprípustné, aby sa do jadrovej energetiky vnášali spolitizované rozhodnutia, lebo bezpečnosť zostáva kľúčovou prioritou.“