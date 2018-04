Pápež dostal pivo a medené veľkonočné vajce od slovenského umeleckého kováča

„Mám radosť, že náš zlatý plzenský ležiak je súčasťou veľkonočných sviatkov nielen doma, ale aj v centre tých najväčších osláv, vo Vatikáne. Stretnutie s pápežom a možnosť osobne mu odovzdať dar od Pilsner Urquell, je skutočne výnimočný zážitok. Spoločne s darom prevzal pápež František aj list, v ktorom sumarizujeme naše charitatívne aktivity,“ popisuje Diarmaid de Búrca.

Pilsner Urquell zasiela do Vatikánu pivo z veľkonočnej požehnanej várky spoločne s tematickým darom už ôsmy rok. Nadväzuje tak na viac než sto rokov starú tradíciu, kedy si plzenský ležiak nechal do Vatikánu posielať na odporúčanie svojich lekárov pápež Lev XIII. Tento rok do Vatikánu putoval drevený súdok s pivom z várky, ktorej vo februári požehnal emeritný plzenský biskup František Radkovský, spoločne s 2018 fľašami Pilsner Urquell.

Pápež František zároveň s pivom prevzal aj špeciálny dar – ručne tepané medené veľkonočné vajce zdobené pivovarníckymi motívmi chmeľu a jačmeňa, ktoré v sebe spája hneď niekoľko symbolík. Meď je kov, ktorý je významný pre plzenský pivovar i varenie plzenského ležiaka – Pilsner Urquell sa v medených nádobách s priamym ohrievaním varí už viac ako 175 rokov. Pivovar tiež stále uchováva pôvodnú medenú panvicu, v ktorej sládok Josef Groll uvaril prvú várku zlatého plzenského ležiaka, čo inšpiroval svet a podľa neho sa dnes varí 70 % pív na celom svete.

„Dar v sebe spája trojaký význam. Vajce je univerzálnym symbolom Veľkej noci aj symbolom vitality, zrodenia a nového začiatku, gravírované letopočty 1918 – 2018 na podstavci medeného vajca pripomínajú tohtoročné významné výročia – sto rokov od konca prvej svetovej vojny a tiež od vzniku samostatnej Československej republiky. Meď prispieva k zlatistej farbe a unikátnej karamelovej aróme nášho ležiaka,“ hovorí starší obchodný sládok plzenského pivovaru Václav Berka.