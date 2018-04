Tradícia je viac ako život? Záchranárky boli vykázané z ringu, vraj je posvätný a len pre mužov

Takýto pocit nadobudli fanúšikovia na sociálnych sieťach, keď zhliadli video, na ktorom rozhodca vyzýva ženy, aby opustili hlinený priestor, kde sa odohrávajú súboje v tomto špecifickom zápasníckom odvetví.

Pritom ženy – záchranárky sa snažili urýchlene poskytnúť prvú pomoc 67-ročnému starostovi Maizuru v severnom Kjóte, ktorý skolaboval počas slávnostnej reči. „Ring“ je v sume podľa tradície posvätný a ženy v jeho priestoroch nemajú čo hľadať. Sú striktne určené pre bojovníkov sumo.

Incident vyústil do ospravedlnenia šéfa Japonskej asociácie suma Nobujošiho Hakkakua obom ženám. V oficiálnom vyhlásení sa im poďakoval za rýchlu reakciu pri oživovaní „odpadnutého“ funkcionára. Na ospravedlnenie uviedol, že rozhodca, ktorý ich vyzval na opustenie ringu, spanikáril. „Bola to nanajvýš nevhodná reakcia v život ohrozujúcej situácii,“ skonštatoval Hakkaku.

Starosta, ktorému diagnostikovali akútne krvácanie do mozgu, napokon prežil a mal by byť v stabilizovanom stave. Zábery uverejnené na sociálnych sieťach či prostredníctvom YouTube však pobúrili značnú časť japonskej verejnosti. „Tradície sú dôležité, ale spôsob, akým sa z tohto športu vylučujú ženy, rozhodne nekráča s časom. Bez úsilia tých dvoch žien by sme možno stratili jeden ľudský život,“ vyhlásila Jurika Mitová, spravodajkyňa televíznej spoločnosti Fuhi Television Network.