Vdova po otrávenom agentovi Litvinenkovi chce pomôcť príbuznej Skripaľovcov

Bývalého ruského agenta Dmitrija Kovtuna (na archívnej snímke) v Británii podozrievajú, že stojí za vraždou agenta Litvinenka. On to odmieta.

Bývalého ruského agenta Dmitrija Kovtuna (na archívnej snímke) v Británii podozrievajú, že stojí za vraždou agenta Litvinenka. On to odmieta. Autor: Reuters , MAXIM ZMEYEV

V prípade oboch otráv Londýn tvrdí, že za útokmi stojí Moskva, ktorá to popiera. Za Juliou Skripaľovou sa mieni vydať jej sesternica Viktoria, ktorá chce príbuznú odviezť do Ruska.

Litvinenko, agent ruskej tajnej služby FSB, ktorý zbehol, pred smrťou zo svojej vraždy obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa vyšetrovania existujú dôkazy, že Litvinenka otrávili bývalí ruskí agenti Dmitrij Kovtun a Andrej Lugovoj, ktorých Rusko odmietlo vydať.

Litvinenkova vdova Marina, ktorá žije v Británii, oslovila prostredníctvom britskej stanice BBC Viktoriu Skripaľovú, neter Sergeja Skripaľa, ktorá sa chce do Spojeného kráľovstva za svojimi príbuznými vydať. Podľa BBC ponúkla Viktorii pomoc, pretože sa v minulosti ocitla v podobnej situácii.

Viktoria Skripaľová (45), žijúca v Jaroslavli, novinárom povedala, že chce v Británii hovoriť hlavne so svojou sesternicou Juliou (33), ktorá sa už po otrave prebrala z kómy. Britskí diplomati v Moskve jej vraj sľúbili víza a tiež povedali, že stretnutie by malo byť možné, ak s ním Julia bude súhlasiť. Viktoria Skripaľová chce odcestovať v najbližších dňoch. „Chcem vidieť Juliu, zistiť, ako na tom je, a tiež zistiť, či sa chce vrátiť do vlasti,“ povedala denníku The Times. V telefonickom rozhovore dala najavo podozrenie, že by za otravou mohol byť Juliin bývalý partner, ktorý ide po peniazoch.

The Times s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s vyšetrovaním dodal, že Julia sa hneď po tom, ako sa zotaví, bude môcť sama rozhodnúť, či sa vráti do Ruska; nie je podozrivá, a tak môže slobodne odcestovať.

Kauza Skripaľovcov zatiaľ priameho vinníka nemá, hoci Londýn zo zodpovednosti za ich otrávenie obviňuje Rusko. O pôvode nervovo paralytickej látky sa vedú spory, priamy dôkaz o pôvodcovi jedu však zatiaľ chýba.